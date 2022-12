Recordando a Jenni Rivera en el décimo aniversario de su muerte Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jenni Rivera en Premio Lo Nuestro a La Musica Latina Awards, 2010 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Hoy hace 10 años que falleció Jenni Rivera. El 9 de diciembre del 2012 la cantante mexicana de 43 años murió cuando se estrelló un jet en el que viajaba junto a otros pasajeros. Jenni iba saliendo de un concierto en la Arena de Monterrey y el avión cayó en una zona montañosa de Iturbide, Nuevo León. A continuación, sus seres queridos y el resto del mundo recuerda a la eterna Diva de la Banda. Empezar galería Paloma blanca "3650 días sin tí. ¿Cómo? ¿Porqué?" escribió su hija, la cantante Chiquis, en Instagram. Chiquis recordó que estaba en Las Vegas extrañando a su madre hace 10 años cuando se accidentó su avión en México. "Nunca olvidaré el dolor que sentí en mi corazón esa noche", recuerda la cantante y empresaria de 37 años, quien dice que su ausencia sigue doliendo como el primer día. "Te extraño como loca y parece que eso nunca va cambiar. Necesito a mi mamá. Necesito tu guía, tus abrazos, tu ayuda". La primogénita de Jenni Rivera concluye su emotiva carta a su madre con el mensaje: Vuela alto…Vuela libre…Vuela mi Paloma Blanca". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Una década después Sus hermanos Rosie Rivera y Juan Rivera lanzaron la canción "Déjame el instructivo", con la que recuerdan a Jenni Rivera. 2 de 9 Ver Todo Estrella brillante Jenni Rivera a los 15 años Credit: Mezcalent.com "Una década sin ti, sin tu sonrisa", escribió su hija Jenicka López, de 25 años, en Instagram. "Todavía recuerdo el dolor que sentí esa mañana. Me dolía el corazón, sentía cómo se rompía". La hija menor de Jenni Rivera confiesa que le dan ansiedad los aviones y asistir a barbacoas en familia donde ya no está su mamá. "Le agradezco a Dios el tiempo que te tuve y las lecciones que pude aprender". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Vuela alto Para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de su madre, Chiquis lanzó una versión con mariachi del tema "Paloma Blanca". 4 de 9 Ver Todo Amor infinito Jenni Rivera y familia Credit: JC Olivera/Getty Images Su hijo menor, Johnny López, recuerda que casi estuvo con Jenni en el jet donde murió, pero al final no estuvo en el vuelo. "Me enojaba con Dios por salvarme a mí", confesó en sus redes sociales. Una década después, reconoce que el enojo y el resentimiento son "veneno" y agradece los años que tuvo con su madre. 5 de 9 Ver Todo Siempre amada Jenni Rivera's "I Love Jenni" Credit: Amanda Edwards/WireImage "Ya son 10 años sin tí querida Jenni Rivera, un beso hasta el cielo", escribió su amiga y colega Ana Bárbara en Instagram. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Corazón herido "No he visto el sol brillar en 10 años", escribió en Instagram su hijo Johnny López, de 21 años, quien tenía solo 11 años cuando ocurrió la tragedia. 7 de 9 Ver Todo El abrazo de Jenni "Es solo por la gracia de Dios que hemos llegado hasta aquí sin ti", escribió su hija Jacqie en Instagram. "10 años de mamá en el cielo. Te prometo que estoy muy feliz de que estés descansando y en paz, pero no puedo evitar ser egoísta y pensar lo difícil que ha sido sin ti. Si pudiéramos sentir tu abrazo esta noche, solo unos momentos, para salir adelante". 8 de 9 Ver Todo Luz eterna Jenni Rivera en los Billboard Latin Music Awards 2009 Credit: John Parra/Getty Images Junto a Jenni Rivera también murieron hace 10 años su representante de relaciones públicas Arturo Riviera Ruiz, su abogado Mario Macías Pacheco, su maquillista Jacob Yebale Aguilar, y el estilista de la cantante, Jorge Armando Sánchez. Que en paz descansen. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Recordando a Jenni Rivera en el décimo aniversario de su muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.