La exestrella porno Jenna Jameson ha sido diagnosticada con una rara enfermedad neurológica "No podía caminar", aseguró su compañero al darse a conocer que la célebre estrella de cine para adultos sufre el mal de Guillain-Barré. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La exestrella porno Jenna Jameson ha sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad neurológica. Así se ha dado a conocer luego de que el pasado fin de semana, Lior Bitton, el compañero sentimental de la también modelo y productora colgara un post revelando el calvario que ha vivido la llamada Reina del porno en días pasados y que la ha llevado hasta al hospital. "No se estaba sintiendo demasiado bien", exclamó Bitton, quien aseguró encontrarse en el centro de salud donde se le estaban practicando estudios a Jameson, de 47 años. "[Estuvo] vomitando durante un par de semanas y fue al hospital la semana pasada pero después de que un ultrasonido regresó bien los médicos la mandaron a casa". "Entonces cuando regresó a casa no podía cargarse ni a sí misma", proseguía el mensaje en video. Los músculos de sus piernas estaban muy débiles. Entonces no podía ir ni al baño. Yo la tenía que levantar y llevarla a su cama. Y luego ya como en dos días las cosas empeoraron [y] no podía caminar". La pareja regresó al hospital donde una resonancia magnética y estudios más profundos de la espina dorsal revelarían que la artista padece del mal de Guillain-Barré. Jenna Jameson Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el médico especialista Michael Rubin, del New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center, el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inflamatoria aguda que por lo general es "rápidamente progresiva" [y] caracterizada por debilidad muscular. Se le considera autoinmunitaria y su tratamiento incluye inmunoglobulina IV, plasmaféresis y, en casos graves, ventilación mecánica. Poco se sabe sobre lo que ocasiona el mal de Guillain-Barré pero expertos aseguran que puede ser desencadenada por un virus entéricos, herpevirus o incluso una infección de virus del Zika o COVID-19. "Todavía estoy en el hospital y ya tenemos algunas respuestas", exclamó Jameson al colgar un mensaje en sus redes este lunes. "Estay lidiando con un poquito del síndrome de Guillain-Barré, así que estoy trabajando en eso", aseguró al agradecer los mensajes de apoyo recibidos tras el post de su pareja.

