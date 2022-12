Jenicka Rivera revela un secreto familiar que su madre se llevó a la tumba La hija de Jenni Rivera descubrió la verdad sobre un rumor a voces que por años había rondado en su familia y que tiene que ver con su identidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenicka López se despoja de todos sus miedos, vergüenzas e inseguridades para dar todo de sí en un emocionante proyecto con el que espera inspirar y ayudar a todos sus seguidores. La hija de Jenni Rivera estrenó su podcast Overcomfort with Jenicka López, con una asombrosa confesión que vuelve a abrir la puerta a la controversial y turbulenta vida de la fallecida cantante. En su primer episodio, la modelo curvy dio a conocer un secreto que su famosa madre se llevó a la tumba y que la hizo cuestionar su identidad. La joven reveló que Juan López, el fallecido esposo de Jenni, no es su padre biológico. "Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre", expresó. "Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas… Siempre me sentí aparte. No me sentía bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenicka López Jenicka López | Credit: Jenicka López/Instagram Luego de realizarse la prueba de ADN junto a su hermano Johnny López, la joven de 25 años descubrió que no compartía el mismo padre que su hermano. Y ahí empezó su búsqueda por saber su origen. "Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como chin…o, ¡wow! Porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre", reveló emocionada. Jenicka se embarcó en una búsqueda y tras su investigación, lo pudo localizar y descubrió que tiene raíces puertorriqueñas. Por el momento, la joven se limitó en detalles sobre su progenitor y confesó que no han establecido una relación de padre e hija. No obstante, aseguró que su madre tenía planeado revelar el secreto en su libro, pero que, por decisiones fuera de su conocimiento, la información fue extraída antes de publicarse. De acuerdo a la heredera, Jenni quedó embarazada cuando su esposo Juan estaba preso y su padre biológico jamás supo que la hija que esperaba la cantante en ese momento era de él. Jenicka confesó que esta situación afectó su autoestima, y que descubrir esta nueva realidad ha sido sumamente doloroso. "Me he cuestionado mucho quién soy. Como lo dije antes, siempre me sentí diferente y ahora todo tenía sentido", dijo. "Lo mantuve en secreto por mucho tiempo porque no quería lastimar la imagen de mi madre. Juan se enteró al final, antes de morir, que no era de él. Pero me amó, me cuido como si fuese suya. Fui su princesa". La joven aseguró que ha logrado perdonar a su madre y entender que fue su manera de protegerla. Agregó que esta revelación es simplemente para mostrar su realidad y quitarse ese peso en encima, por lo que no hablará más sobre el tema por respeto a su padre biológico y su familia. "Quise decirlo porque era importante para mí, era importante que la gente entendiera esta parte de mí y que supieran que mi mamá no era perfecta", comentó.

