Jenicka López, la hija menor de Jenni Rivera, revela que intentó quitarse la vida Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jenicka Lopez Credit: Instagram/@jenicka_lopez Jenicka López, la hija menor de Jenni Rivera, reveló que intentó suicidarse. La modelo, influencer y empresaria de 25 años dijo que trató de quitarse la vida y cuenta los motivos. Empezar galería Sanando su alma Jénicka López Credit: Instagram / Jénicka López En el tercer episodio de su podcast Overcomfort, en el que tuvo como invitadas a sus hermanas Chiquis y Jacqie Rivera, Jenicka hizo fuertes confesiones. "El año pasado fue muy difícil. 2021 y 2022 fueron años muy complicados", dijo la joven, quien reveló que su "ansiedad era realmente mala". Algo que la ayudado a sentirse mejor es "escribir un diario". 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Secreto de familia Jenicka López Credit: IG/Jenicka López La joven recién contó que tras realizarse una prueba de ADN descubrió que su padre biológico no es Juan López, el padre de su hermano Johnny, como ella pensó toda la vida. Jenicka reveló en su podcast Overcomfort que su verdadero padre es un hombre de origen puertorriqueño, cuya identidad ella no ha revelado. 2 de 5 Ver Todo Encontrando su voz En el podcast de Jenicka, las hijas de Jenni Rivera confesaron que han sentido una gran presión por ser comparadas entre sí y con su madre, 'La diva de la banda'. "Desde que falleció mamá siento que he sido como un pilar fuerte. He sido como muy dura y ruda", dijo Jenicka. "Ya saben... respetuosamente, ustedes son muy sensibles y siento que alguien tiene que ser el punto central, y sí, todas esas cosas", dijo sobre sus hermanas Chiquis y Jacqie. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Profunda tristeza Hace más de nueve meses, Jenicka reveló que trató de quitarse la vida. "Literalmente, traté de suicidarme, como en marzo, y estaba como que ni siquiera quería que ella [Chiquis] supiera, no deseaba que nadie supiera", confesó. 4 de 5 Ver Todo Rodeada de amor "Sientes que lo has superado [pero no] y es agotador. En ese punto no sabes qué hacer y [piensas]: '¿Para qué?', y creo que fue todo junto. Entonces había algo que estaba pasando, luego la cosa con la familia, las amistades, había perdido un amigo, un montón de [problemas]", dijo sobre las causas de su tristeza.



Jenicka agradeció el apoyo de sus hermanas y aseguró sentirse mucho mejor. "Realmente, confiar en esa promesa que tengo con Dios y ese propósito, y mis niños [sobrinos] pequeños, ellos también son míos", dijo sobre las razones que tiene para vivir y ser feliz. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jenicka López, la hija menor de Jenni Rivera, revela que intentó quitarse la vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.