La hermana de Chiquis Rivera rompe el silencio con esta bomba: "Brenda y Juan Rivera nos amenazaron" Jenicka López compartió varios mensajes en Twitter informando de la difícil situación que pasa su familia: "Para que ustedes lo sepan, si le pasa algo a mi familia...". Más Email Send Text Message Imprimir Después de una semana complicada para la familia Rivera, un nuevo acontecimiento ha tenido lugar este sábado. En esta ocasión ha sido Jenicka López quien ha compartido unos fuertes mensajes informando de lo que ha vivido en las últimas horas. Tras la división familiar por el cambio de dirección en la empresa de la fallecida Jenni Rivera, ahora a cargo de sus hijos y bajo la supervisión principal de Jacqie Rivera, la hermana de Chiquis Rivera ha informado de los supuestos ataques recibidos por la otra parte. De alguna manera atemorizada por lo que pudiera ocurrirle a ella y a su familia, hizo público en Twitter un mensaje de advertencia en el que cuenta las supuestas amenazas que ha recibido de Juan Rivera y su mujer Brenda. Jenicka Lopez Credit: IG/Jenicka Lopez "Solo para que sepan, si algo le ocurre a mi familia o a mi, mi hermana y nosotros acabamos de ser amenazados por Brenda y Juan Rivera esta noche", escribió la modelo y emprendedora. Ese no fue el único mensaje que publicó. "Otra llamada manipulativa para añadir al libro", volvió a escribir para que quedara constancia. Primero fue Chiquis quien en sus redes aclaraba esta semana entre lágrimas el porqué del cambio del legado de su mamá, antes bajo la batuta de Rosie Rivera. Sus declaraciones sinceras y detalladas fueron apoyadas por su tío Lupillo Rivera en otro mensaje. Una reacción que provocó la intervención casi inmediata de Juan. Aunque la situación parece empeorar y seguir causando reacciones de todos los frentes, Chiquis aseguró que no volvería a entrar en esa materia. Lo que sí hizo fue honrar a su madre con un video inédito en las redes donde resalta el trabajo en equipo que siempre hicieron con profesionalidad y unión cuando ella era su asistente. "Les comparto este video inédito que describe desde hace cuánto ya éramos y seguimos siendo un equipo. Ahí me empecé a formar en la mujer que soy hoy", lee este emotivo escrito. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

