Exclusiva: Jenicka López habla de su vida, sus proyectos y su cercana relación con su hermana Chiquis Jenicka López fue nominada por su hermana Chiquis para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. Jenicka nos habla de su vida y sus proyectos. ¡Mira cómo puedes votar por ella! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenicka López, la hermana menor de Chiquis, fue nominada por la cantante para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español y tu voto determinará si es la ganadora. "Tengo una hermana que es la mejor, estoy bendecida con ella, con su corazón, con todo lo que ha hecho hoy y en mi vida", dijo sobre Chiquis. Algo que le aconseja a Chiquis es que no sea tan generosa con todo el mundo. "A veces es demasiado buena", añadió sobre Chiquis. "La gente se aprovecha de ella y eso no me gusta". La influencer y modelo de talla grande, hija de la fallecida Diva de la Banda Jenni Rivera, agradece que Chiquis ha estado muy presente. "Nos da mucho amor a mí y mis hermanos", dijo sobre Chiquis, de 36 años, quien ayudó a criarlos y ha sido una presencia constante en sus vidas. López, de 24 años, ha sido abierta sobre su lucha en el pasado contra la depresión y la ansiedad. "A veces no sé porqué la gente me sigue, pero trato de ser muy honesta, transparente con todo lo que he vivido", dice la también empresaria, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenicka Lopez Credit: Valentina García "Quiero ayudar a la gente a superarse o sentirse bien", dijo López, quien comparte mensajes de amor propio en sus redes sociales. "A veces me he sentido sola, sí he vivido muchos momentos difíciles pero los he superado con la ayuda de Dios. He batallado con mucho pero también he logrado mucho". López, fundadora de la marca Over Comfort, revela que quiere ayudar a organizaciones que ayudan a niños huérfanos y que apoyan la salud mental. Además apoya la labor de la fundación de su madre, Jenni Rivera Love Foundation, que ayuda a mujeres víctimas de la violencia doméstica. ¡Vota ya por tu ahijada favorita para que sea parte de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año!

