Jenicka, la hija menor de Jenni Rivera, de luto tras sufrir dolorosa pérdida Jenicka, la hermana menor de Chiquis, comparte su dolor tras perder a un ser muy cercano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenicka, la hija menor de Jenni Rivera, compartió su dolor en sus redes sociales tras la muerte de un ser muy especial. Se trata de su mascota, un perrito beagle que fue su fiel compañero durante años. "Mi Benji cruzó el puente del arcoíris anoche y ya no tiene dolor", escribió en Instagram junto a fotos del perrito. "Él llevó la carga de mi depresión, mi ansiedad, mi corazón roto y me dio consuelo cuando lo necesitaba durante casi 9 años", añade la modelo y empresaria de raíces mexicanas, quien ha hablado en el pasado de su lucha por la salud mental. "Decir que él cumplió su propósito en este mundo no basta, él hizo más que eso", añade sobre su adorada mascota. "Gracias Benji por amarme cuando yo sentía que no lo merecía. Por amor a todos los que entraban por nuestras puertas y por cuidarme incondicionalmente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La creadora de la línea de ropa y del podcast Overcomfort asegura que siempre lo extrañará. "Estoy en paz con tu partida. Te extrañaré a ti y tus orejas suaves por siempre. Descansa bebé, yo estaré bien". Jenicka Lopez Jenicka Lopez | Credit: Mezcalent.com La hermana menor de Chiquis compartió en sus Instagram Stories fotos de momentos felices con Benji, que fue una mascota muy querida por toda la familia.

