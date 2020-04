El hermoso gesto de Jencarlos Canela con la hija de Gaby Espino en plena cuarentena A pesar de haberse separado hace varios años de la actriz venezolana, el cantante sigue viendo a la primogénita de Gaby, Oriana, como si fuera su propia hija. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para Jencarlos Canela lo más difícil de la cuarentena impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 está siendo sin duda tener que estar lejos de sus dos hijos: Nickolas, fruto de su fallida relación con Gaby Espino, y Oriana, que aunque no lleva su sangre el inolvidable protagonista de la telenovela Más sabe el diablo la ve como si fuera su retoño. "Son mi prioridad", reconoció el actor en una reciente entrevista con la periodista Jackie Garrido para el programa de Univision El break de las 7. A pesar de estar separados físicamente por la pandemia que azota al mundo, el también cantante se mantiene en constante comunicación con los dos menores de edad. "[Los llamo] tres, cuatro veces al día, claro de las cuatro veces hay tres que me dicen ‘no puedo hablar ahora, estoy jugando a videojuegos’, pero son mis mejores amigos", aseveró. Image zoom Gaby Espino, Jencarlos Canela y Oriana Mezcalent (x2); Instagram Gaby Espino El también galán del melodrama Mi corazón insiste en Lola Volcán trata de que este proceso no sea tan duro para sus hijos, por lo que siempre está buscando cómo sorprenderlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor compartió que en estos momentos se encuentra planeando una cita ‘virtual’ con Oriana para hacerle más llevadera y amena la cuarentena a la niña de 11 años. "Voy a sacar a mi nena a una cita a cenar durante esta cuarentena a través de FaceTime, o sea la van a maquillar, se va a vestir y le voy a mandar comida a la casa y voy a estar yo comiendo la misma cosa acá y vamos a bailar unas canciones que a ella le gustan, bajamos el mismo playlist y vamos a bailar las mismas canciones, o sea tratando de hacer cositas así", contó. Y es que para Jencarlos, que tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, hasta en una situación tan mala como la que estamos viviendo ‘uno puede verle el lado positivo’. Advertisement

