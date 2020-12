Close

¡Jencarlos Canela se reencuentra con sus hijos después de meses sin verlos! El actor y cantante protagonizó uno de los momentos más emocionantes tras volver a ver a Nickolas y Oriana. ¡Sonrisas y lágrimas de felicidad para este papá! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una de las cosas que más se echa de menos en estos tiempos de pandemia son los abrazos. Después de meses separado de sus hijos, Jencarlos Canela por fin pudo cumplir ese sueño que esta crisis sanitaria está arrebatando a muchas familias. El no poder viajar con libertad, y siempre con el fin de mantener las medidas de seguridad, impidió que el cantante pudiera ver a sus retoños, Nickolas y Oriana, todo lo que hubiese querido. Pero por fin la espera terminó y el artista compartió unas entrañables fotografías del momento. Entre risas y lágrimas de emoción se abrazaron, se besaron y disfrutaron de su compañía como hacía tiempo que no podían hacer derritiendo las redes con tanto amor. Jencarlos es el papá biológico de Nickolas, fruto de su relación con la actriz Gaby Espino. En el caso de Oriana también lo es, aunque no de sangre. Sus años de relación con la actriz le hicieron adoptar ese papel y amar a la pequeña como si fuera suya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes de este reencuentro que ya se había demorado demasiado demuestran el lazo de unión tan fuerte que existe entre ellos. El también actor acudió a visitarles directamente desde el aeropuerto y así lo compartió en su perfil de Instagram. "Todo lo que quería", escribió. Por fin podrán desquitarse de todos los cariños y momentos cómplices que les ha robado esta complicada situación. Las navidades siempre son un momento para disfrutar de los tuyos y Jencarlos ya está más que preparado para hacerlo. ¡Muchas felicidades familia!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Jencarlos Canela se reencuentra con sus hijos después de meses sin verlos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.