Jencarlos Canela reaparece: "Me asusté muchísimo hasta que llegué a un punto donde toqué fondo" Primer impacto (Univision) presentará este lunes 27 de junio una entrevista exclusiva con Jencarlos Canela tras anunciar en abril que necesitaba un descanso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jencarlos Canela Jencarlos Canela | Credit: Primer impacto A principios de abril, Jencarlos Canela sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro temporal de las redes sociales y la vida pública en general para cuidar de su salud mental. "A veces es necesario desconectarse para conectarse de verdad con lo que realmente importa en la vida. Tengo que amarme un poco más, perdonarme, perdonar a unas cuantas personas y pedirle perdón a un par más. Quiero revaluar lo que es el éxito para mí, el porqué hago lo que hago, sustituir algunos vicios dañinos con otros productivos", rezaba parte del escrito que compartió en ese momento el popular actor y cantante a través de su perfil de Instagram. Tras algo más de dos meses alejado del foco mediático, el programa Primer impacto presentará este lunes 27 de junio a las 5 p. m., hora del Este, una entrevista exclusiva con el que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Mi corazón insiste y Pasión prohibida en la que el artista habla por primera vez luego de anunciar en abril que necesitaba un descanso. Jencarlos Canela Jencarlos Canela en entrevista con Primer impacto (Univision) | Credit: Primer impacto "En esta charla con Tony Dandrades, Jencarlos Canela revela el difícil capítulo que está afrontando en su vida y lo que ha mantenido en secreto", se avanza en un comunicado de prensa. A través del canal de YouTube de TelevisaUnivision se dio un pequeño aperitivo de esta esperada entrevista exclusiva en la que el intérprete promete hablar a corazón abierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de un avance de apenas unos segundos de duración que deja titulares como estos: Me asusté muchísimo hasta que llegué a un punto donde toqué fondo — Jencarlos Canela Yo no quiero volver a quien era antes, eso no existe, eso es imposible — JENCARLOS caNELA

