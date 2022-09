Jencarlos Canela presume de su compañera de viaje: la hija de Gaby Espino Aunque su historia de amor con la actriz venezolana finalizó en 2014, el actor y cantante sigue manteniendo una relación muy cercana con la primogénita de Espino, Oriana, a quien siempre ha tratado como si fuera su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jencarlos Canela Jencarlos Canela; Gaby Espino | Credit: Mezcalent (x2) Hace muchos años, Jencarlos Canela se hizo a sí mismo y a la hija de Gaby Espino, Oriana, quien entró en su vida cuando apenas era una bebé de 6 meses, una promesa: que "la amaría incondicionalmente por el resto de esta vida y las siguientes". A pesar de que su historia de amor con la actriz y conductora venezolana finalizó en 2014 –hace casi una década–, el actor y cantante de 34 años se ha mantenido fiel a su promesa. El que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Más sabe el diablo y Pasión prohibida continúa manteniendo en la actualidad una relación muy cercana y cómplice con la adolescente de 14 años, a quien no ha dejado de tratar como si fuera su hija. Así lo prueba el reciente viaje que ambos hicieron juntos este martes a Nueva York y del cual quiso hacer cómplices a sus seguidores por medio de sus historias de Instagram. "Mi compañera de viaje", escribió Canela junto a un video en el que aparece Oriana, quien es hija del actor venezolano Cristóbal Lander, en el aeropuerto. Oriana Oriana, hija de Gaby Espino | Credit: Instagram Jencarlos Canela Minutos más tarde, el artista compartió una instantánea en la que ambos aparecen ya subidos en el avión listos para emprender una nueva y emocionante aventura juntos. Oriana Jencarlos Canela y Oriana | Credit: Instagram Jencarlos Canela "Camino a Nueva York para ver a uno de nuestros favoritos en concierto", escribió el ex de Espino junto a otra imagen en la que vuelve a posar desde el avión con la carismática adolescente. Jencarlos Canela Jencarlos Canela y Oriana | Credit: Instagram Jencarlos Canela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en agosto de 2014 cuando Gaby y Jencarlos anunciaron su separación a través de un comunicado de prensa tras varios años de relación y un hijo en común, Nickolas. "No nos estamos separando, porque cuando hay familia esa palabra no existe. Simplemente estamos decidiendo ser mejores amigos y seguir adelante", declararon en su día.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jencarlos Canela presume de su compañera de viaje: la hija de Gaby Espino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.