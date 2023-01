"Leo la letra y veo contradicciones": Jencarlos Canela opina sobre la nueva canción de Shakira El artista reconoció que el tema le gustó "mucho", pero "el asunto es que hay niños de por medio". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira; Jencarlos Canela | Credit: Mezcalent (x2) La nueva canción de Shakira con el DJ Bizarrap ha desatado una ola de reacciones a través de las redes sociales. Han sido muchos los famosos que han querido pronunciarse sobre el polémico tema que ha dividido opiniones. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el actor y cantante Jencarlos Canela. "La canción me gustó mucho. Shakira es una gran artista y Bizarrap es un capo. El arte es un tema aparte. El asunto es que hay niños de por medio", comenzó compartiendo a través de sus historias de Instagram el ex de Gaby Espino y padre de su hijo menor, Nickolas. Si Gaby Espino y yo publicamos las tiraderas que nos hemos dicho entre nosotros, la tiradera de Shakira sería un chiste — Jencarlos Canela El artista de origen cubano reconoció entre risas que si Gaby y él publicaran "las tiraderas" que se han dicho entre ellos, "la tiradera de Shakira sería un chiste". Jencarlos Canela Jencarlos Canela | Credit: Instagram Jencarlos Canela "Con o sin niños no es la manera más saludable de lidiar con tu dolor, pero cuando hay niños de por medio pensar que esto no les va a hacer daño es ser ignorante", señaló Canela. "Ahora, ser padre o madre no es sinónimo de ser perfectos. Todos somos humanos y cometemos errores y algo me dice que Shakira en un futuro y desde un lugar distinto cuando ya haya sanado, se va a sentar con sus hijos y explicarles que no fue la mejor manera de enfrentar la situación y aprenderán de esa lección". Me cuesta verlo como una muestra de valentía y empoderamiento — Jencarlos Canela Jencarlos quiso dejar claro que no ha dicho "que está ni bien ni mal que ella haya sacado esa tiradera", pero sí considera que "había mejores formas de reaccionar y más saludables para los niños y para ella también". "Callar jamás debe ser una opción, pero hay muchas maneras de no callar", aseveró el exgalán de telenovelas. "Para mi percepción la canción muestra una mujer herida, no una mujer empoderada y ok cool esa es la realidad y el dolor nos vuelve reactivos e impulsivos a veces. Leo la letra y veo contradicciones. Dice 'una loba como yo no está pa un tipo como tú', pero sin embargo le está dedicando una canción completa donde los insulta a él y su pareja mientras él está paseando por ahí con su nueva novia facturando y sin llorar, la verdad". Shakira Bizarrap lanza el Vol. 53 de sus 'Music Sessions' junto con Shakira | Credit: Mezcalent El artista señaló que como hombre no apoya "lo que hizo Piqué y más teniendo una familia". "Eso es sagrado. Si sientes que no le puedes ser fiel a tu pareja sepárate y soltero haz lo que te dé la gana duele a quien le duela. Una infidelidad no solo es una traición a tu pareja, es una traición a tu palabra y nadie gana en esa situación. Nadie es quien para juzgar, familia, es de humano cometer errores. Hablando claro, para mí lo peor es cómo él ha manejado la situación después de todo, habiendo una familia de por medio y ella se dejó llevar. Honestamente espero por el bien de ellos y sus niños que aprendan a sanar de verdad y consigan paz". Jencarlos Canela Jencarlos Canela | Credit: Instagram Jencarlos Canela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Canela agregó que "expresar y sacar el rencor y el odio que un dolor te pueda provocar es saludable". "Tener la oportunidad de decírselo a la persona que guardas responsable por ese dolor o gritarlo a los 4 vientos también. Si eso necesitas. Es una parte de tu proceso y por ese lado entiendo que precisamente eso refleja el tema, pero me cuesta verlo como una muestra de valentía y empoderamiento".

