Jencarlos Canela y su novia celebran 3 años de relación ¿y la boda pa' cuándo? A su paso por la alfombra roja de un concierto de Juan Luis Guerra, Jencarlos y su novia Danna Hernández revelaron que llegaron a separarse, pero hoy su relación es más fuerte que nunca. ¿Habrá boda? Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acompañado de su novia Danna Hernández, Jencarlos Canela acudió a la presentación del concierto Entre mar y tierra (HBO) de Juan Luis Guerra, que el dominicano grabó durante la pandemia en una paradisíaca playa de su país natal, Santo Domingo. El actor y cantante cubano de 33 años llegó feliz a apoyar a su ídolo luciendo una barba tupida, que casi no permitía reconocerlo en un principio. Danna, ¿cómo te gusta más Jencarlos, con barba o sin barba? "A mí me gustan los dos, es como estar con dos personas", dijo la joven de 24 años a las cámaras de MezcalTV. "Ella dice que ya no me imagina sin barba", intervino Jencarlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jencarlos Canela asiste con su novia Danna Hernández, modelo y Miss Puerto Rico Universe 2017, a la presentación del concierto de Juan Luis Guerra, "Entre el Mar y Palmeras" (HBO), que el dominicano grabó en medio de la pandemia en una paradisíaca playa de Santo Domingo/Miami, 2 de junio 2021. Jencarlos asiste con su novia Danna Hernández a la presentación del concierto de Juan Luis Guerra, Entre el Mar y Palmeras. | Credit: Mezcalent Jencarlos y su novia Danna cumplen tres años de relación "Ayer cumplimos tres años", dijo la Miss Puerto Rico 2017 a lo que el músico contestó: "¡Tres años!, todavía estoy sorprendido que me haya soportado tanto tiempo". Fue en el 2019 cuando la parejita dio a conocer su noviazgo a través de una fotografía que compartieron en la red social Instagram. ¿Y la boda pa' cuándo? "Estoy esperando anillo, no me ha propuesto anillo, no me propone", dijo entre risas el actor de Más sabe el diablo, producción de Telemundo que protagonizó al lado de su ex, la venezolana Gaby Espino. "¡Mentiroso!", respondió Danna. Danna Hernández Credit: Instagram/ Danna Hernández Si bien lucen más enamorados que nunca, Canela y Hernández llegaron a separarse. Por fortuna, lograron superar la ruptura. "Me siento orgulloso de nosotros; o sea, altas, bajas, porque esta industria no es fácil, buscar un balance, buscar tiempo para uno, para sus sueños y también espacio para los sueños del otro y es difícil, pero ¡ahí ahí!".

