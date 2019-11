Jencarlos Canela habla de lo enamorado que está de su novia El actor de Gran Hotel dice que se siente orgulloso de caminar junto a la puertorriqueña y ver los proyectos en los que ha empezado a dar pasos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jencarlos Canela es imparable. En su paso por Nueva York, el oriundo de Hialeah, Florida pasó por People VIP para contarnos sobre sus nuevos proyectos, nueva música y el amor que siente por su novia Danna. "Tengo el corazón pleno, me siento increíble, estoy rodeado de mucho amor, de mucho positivismo. La gente con la que tu te rodeas juega un papel muy importante en el desarrollo de tu vida. Mi meta era rodearme de las personas correctas. Mi meta fue hacer un equipo con alguien y hasta ahora el equipo que he formado junto a Danna ha sido genial", dijo el cubano en conversación con Carolina Trejos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de Gran Hotel dice que se siente orgulloso de caminar junto a la puertorriqueña y ver los proyectos en los que ha empezado a dar pasos. "Tiene planes para el empoderamiento de la mujer", dice Canela, revelando que la modelo y exreina de belleza está llena de ideas y próximamente estará lanzando talleres para crear una comunidad de líderes. Image zoom Instagram Jencarlos Canela Pero Danna, quien inspiró su nuevo tema "Me estoy enamorando", no es la única mujer que tiene contento a Jencarlos. El exnovio de Gaby Espino también también está rodeado de otras mujeres que le llenan el corazón. Image zoom Danna Hernández/Instagram "Tengo una madre, tengo a mi princesita Ori, tengo una hermana, tengo a mi sobrina Hannah, tengo a tantas mujeres en mi vida que son tan importantes para mi. Que me di cuenta de que se nos dice lo que es ser un ‘hombre' latino. Quiero ser un ejemplo del hombre que respeta y quiere a la mujer. Quiero ser el hombre que quisiera yo para Ori, para Hanna", reveló el intérprete. "Me contenta el mucho el éxito que está teniendo mi vida persona, mi vida profesional. No le puedo pedir nada más a Dios". Advertisement

Close Share options

Close View image Jencarlos Canela habla de lo enamorado que está de su novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.