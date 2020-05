¡Jencarlos Canela escandaliza las redes con esta foto que muestra sus generosos atributos! El actor y cantante ha disparado la temperatura y provocado algún que otro sofoco con esta imagen. "Inevitable no mirar". Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se acerca el verano y las temperaturas empiezan a subir. Pero en ese ascenso en el termómetro parte de culpa también la tiene Jencarlos Canela. El cantante ha provocado toda una revolución en las redes con una imagen de lo más provocadora. En lo que parecen unos calzoncillos tipo boxer ha mostrado sus no solo espectaculares piernas, que también, sino sus generosos atributos íntimos, que ha marcado con todas las de la ley. Sus fans no han podido evitar comentarlo y aplaudirle sin descanso con unos mensajes que han desatado el furor y la pasión en Instagram. Motivos tienen de sobra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El motivo de la imagen era compartir un secreto que nos ha dejado atónitos. "Confieso que así he hecho todas mis entrevistas y directos durante esta cuarentena", ha confesado. Como está siendo muy habitual en estos tiempos de coronavirus en las entrevistas virtuales, de cintura para arriba todo el mundo está muy elegante, pero de cintura para abajo la cosa cambia. "Inevitable no mirar el paquete", "Se ve pesado ese bulto", "Ese paquete llega por Fedex", "¿Qué tú quieres que nos muramos?", han escrito infartadas algunas de sus seguidoras. ¡Menuda has montado Jencarlos!

¡Jencarlos Canela escandaliza las redes con esta foto que muestra sus generosos atributos!

