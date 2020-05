Jencarlos Canela captado en video caminando con tacones altos ¡y no lo hace nada mal! Un clip que compartió recientemente el actor y cantante cubano a través de las redes ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Ya lo viste? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Quédate en casa y mantente positivo. Ese ha sido el lema de Jencarlos Canela durante esta cuarentena. Si bien el actor y cantante cubano se encuentra en casa, como casi todo el mundo, esperando a que ceda la pandemia de la COVID-19, no ha dejado de enviar mensajes de aliento y buena vibra a sus más de 3.5 millones de seguidores en Instagram. Este lunes dejó a todos boquiabiertos con un video en el que aparece caminando por la calle subido en tremendos zapatos de tacón, intentando lo mejor que puede caminar con semejante calzado. Y la verdad, ¡no lo hace nada mal! "¿Por qué? ¡Porque pasan por el dolor de ponerse (tacones)! Casi me parto los tobillos", expresó en su entrada el ex de Gaby Espino para luego explicar que el clip era una expresión de apoyo a la comunidad LGBT: "¡Caminando hoy y siempre con mi familia LGBT! No sé lo que es vivir con miradas de prejuicio que constantemente me hagan sentir mal por simplemente amar y vivir mi verdad. Pero sí tengo amistades y familiares que lo viven a diario, y quedarme callado por el hecho de que no me afecte personalmente no es una opción para mí". El video surgió este lunes en las redes y alcanza casi el medio millón de vistas. El actor colgó un día antes este otro video, que muestra cómo intenta distraerse y brindar un poco de humor a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actitud del actor en el video es un reflejo de su personalidad y la forma en que se está renovando, según contó él mismo a People en Español en su edición de mayo. "No importa la situación en que te encuentres en la vida no te puedes permitir perder", asegura el cubanoamericano, "Evoluciona, continúa contando historias que muevan a las masas y construye tu marca", expresó. Canela acaba de estrenar el sencillo "Sin filtro" bajo el sello de su propia casa disquera: Union Music. También ha entrado por la puerta grande a Netflix, en la que su serie, The Expanding Universe of Ashley Garcia, cuenta la historia de una adolescente latina con dos posgrados que trabaja para la NASA y es sobrina del personaje de Canela.

