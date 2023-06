Jencarlos Canela comparte momento especial en la vida de su hijo Gaby Espino y su hijo Nickolas se vistieron de gala para la ocasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino y su hijo; Jencarlos Canela | Credit: Instagram Jencarlos Canela (x2) La relación de pareja finalizó hace muchos años, pero Gaby Espino y Jencarlos Canela siguen manteniendo una relación muy cercana y cómplice por el bienestar de sus hijos. Aunque se separaron cuando el fruto de su amor, Nickolas, tenía 2 años –hoy tiene 11–, el actor y cantante de origen cubano "siempre ha sido un papá superpresente", tanto con Nickolas como con Oriana, quien, a pesar de que no lleva su sangre, es como si fuera también su hija. "Siempre he contado con él", aseguraba Espino en una reciente entrevista. El que fuera galán de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Pasión prohibida está en constante comunicación con sus hijos pendiente en todo momento de sus vidas. Jencarlos Canela Jencarlos Canela | Credit: Instagram Jencarlos Canela Y este jueves no fue la excepción. El orgulloso papá compartió a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con 4 millones de seguidores, un momento muy especial en la vida de su retoño que incluía a Gaby. Jencarlos Canela Jencarlos Canela | Credit: Instagram Jencarlos Canela "Mi pequeño va al baile hoy", escribió junto a una foto en la que la actriz y su hijo posan de lo más elegantes. Gaby Espino Gaby Espino y su hijo Nickolas | Credit: Instagram Jencarlos Canela Mientras madre e hijo iban en camino hacia el lugar, Jencarlos realizó una videollamada con ellos para estar de alguna manera presente en este momento tan especial. "Te quiero mucho", escribió junto a una captura de pantalla que tomó de la videollamada en la que aparece su retoño. Gaby Espino Jencarlos Canela y su hijo Nickolas | Credit: Instagram Jencarlos Canela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby no compartió imágenes a través de las redes sociales de lo que fue esta inolvidable noche, pero mientras se dirigían de regreso a casa una vez finalizado el baile escribió desde sus historias de Instagram que había sido una "supernoche". "Agotados después de una supernoche", compartió la actriz y conductora venezolana.

