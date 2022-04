Jencarlos Canela anuncia su retiro temporal para cuidar su salud mental: "Tengo que amarme un poco más, perdonarme" "Quiero revaluar lo que es el éxito para mí, el porqué hago lo que hago, sustituir algunos vicios dañinos con otros productivos", compartió el artista a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jencarlos Canela Jencarlos Canela | Credit: Mezcalent Ni el éxito ni una foto bonita en Instagram son sinónimos de vida perfecta. Jencarlos Canela anunció este domingo a través de las redes sociales que se alejará por un tiempo de la vida pública para atender su salud mental. A través de un comunicado que publicó desde su perfil de Instagram, el cantante y actor de 33 años comunicó a sus casi 4 millones de seguidores que necesita tomarse un tiempo para él. "A veces es necesario desconectarse para conectarse de verdad con lo que realmente importa en la vida. Tengo que amarme un poco más, perdonarme, perdonar a unas cuantas personas y pedirle perdón a un par más. Quiero revaluar lo que es el éxito para mí, el porqué hago lo que hago, sustituir algunos vicios dañinos con otros productivos", comenzó compartiendo el que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Pasión prohibida. Jencarlos Canela Jencarlos Canela | Credit: Mezcalent "La mayoría de las personas, por no decir todos, por acá solo mostramos una versión de nosotros donde todo parece estar bien siempre", prosiguió el intérprete de éxitos como 'Baila, baila', 'Mi corazón insiste" y 'Dime', "y cuando subimos un post de algo más o menos difícil que estamos viviendo ni siquiera en 100% real". "Esto está afectando la salud mental de todos". El ex de Gaby Espino reconoció que no está orgulloso de cómo ha manejado sus plataformas porque "siento que puedo estar aprovechándolas con un propósito mucho más grande". "Me quiero enfocar en calidad por encima de cantidad", señaló. Jencarlos Canela Credit: Instagram Jencarlos Canela Antes de despedirse, Jencarlos quiso enviar un importante mensaje a sus fans. "Cuídense e inviertan en su salud mental, no hay proyecto más importante que uno mismo". "Hasta pronto", finalizó el artista su comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por la de su novia, la Miss Puerto Rico 2017 Danna Hernández, uno de sus principales apoyos en estos difíciles momentos. "Para ver cambios hay que caminar distinto y estoy orgullosa por tu esfuerzo. Aquí para apoyarte y acompañarte en el proceso. Te amo", escribió la pareja del artista.

