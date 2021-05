El hermoso detalle de Jencarlos Canela con Gaby Espino por el Día de la Madre El actor y cantante no dudó en agradecer públicamente a la actriz por su gran labor como mamá. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gaby Espino se encuentra desde hace varias semanas lejos de su hogar grabando en México una película, pero eso no impidió que la actriz venezolana pudiera celebrar este domingo el Día de la Madre en compañía de sus dos retoños: Oriana, de 12 años, y Nickolas, de 9. Los menores viajaron hasta la ciudad de Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo, para reunirse con su madre y festejarla como se merece en este día tan especial. "Estoy tan feliz porque vinieron mis hijos a celebrar conmigo el Día de la Madre. Estoy haciendo una película en Cancún y miren quién está aquí. Ahí está Nickolas. Oriana obviamente también está aquí pero ella es más difícil para salir en las fotos y en los vídeos, está en la edad", compartió la también conductora el pasado fin de semana en Instagram. Gaby y sus hijos celebraron por todo lo alto el Día de la Madre. Y nunca mejor dicho. La actriz y sus retoños pudieron disfrutar de un increíble viaje a varios metros de altura en un paracaídas ascensional, una experiencia inolvidable y única que Espino no tardó en presumir a través de las redes sociales. "El mejor día de las madres", aseguró sin dudarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los incontables mensajes de felicitación que recibió Gaby en esta fecha tan señalada, hubo uno que hizo especialmente ilusión a los fans de la empresaria e influencer: el que publicó su expareja y padre de su hijo Nickolas, Jencarlos Canela. El actor y cantante tuvo un hermoso detalle con la madre de su hijo al agradecerle públicamente la extraordinaria labor que realiza a diario como mamá. "Bendecido de que seas la madre de Nick y Oriana. Gracias por todo lo que haces. Disfrútalos y mándame vídeos y fotos donde salga mi hija también aunque tengas que jalarla por los pelos para que esté en el vídeo y las fotos", comentó el actor y cantante en su publicación. Jencarlos Canela Credit: Instagram Gaby Espino Las reacciones de los seguidores de Gaby no se hicieron esperar. "Eres un caballero" o "Cómo no amar a este hombre", se puede leer entre las decenas de reacciones que generó el mensaje que compartió Canela.

