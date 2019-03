Jencarlos Canela habla sobre el video musical que grabó junto a la hija de Gaby Espino Nohelia Castro A su paso por la alfombra de una gala contra el Sida (SOMOS), Jencarlos Canela compartió sus proyectos de futuro. “Tenemos la canción “Dure, dure”, que gracias a Dios sigue en ascenso. Vienen dos versiones nuevas que lo van a dejar loco, tenemos un disco increíble que viene en camino, colaboraciones increíbles y hay producciones que estamos haciendo en el lado de series, de películas que vienen por ahí”, dijo a MezcalTV. ¿Regresará a la pantalla chica? “Por supuesto, no sé si en el formato de telenovela, pero definitivamente vamos a regresar a la pantalla chica, estén pendientes”, aseguró. Hace unas semanas, por primera vez se dejaron ver Nicolás, el hijo de Jencarlos, y Oriana en un evento público junto a la madre de ambos, Gaby Espino. Y días después, Jencarlos grabó con Oriana un video musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las cosas están cambiando…

"Mira yo siempre lo dije, yo siempre he tratado de protegerlos del medio, de todo lo público, pero yo también dije que cuando llegara una edad donde ya ellos podían tomar decisiones y si ella quería hacer algo yo la iba a apoyar en lo que sea, a los dos", aseguró. "Ella me dijo: 'yo quiero hacer Musical.ly, quiero hacer uno contigo', y lo hicimos y quedó súper chévere". ¿Y Nicolás, ¿también quiere? "[Le digo]'ya vendrá, pero por ahora comparte con tu hermana y disfruta los videos que subimos por ahí'". Pero es un personaje, son unos personajes", finalizó.

