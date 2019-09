Jen Canela se une a PETA Latino en campaña contra el maltrato animal y cuenta cómo su propio perro le salvó la vida El cantante y actor Jen Canela se une a PETA Latino en nueva campaña para crear conciencia sobre el peligro de dejar a las mascotas dentro de carros calientes. Así fue como su propio perro le salvó la vida al artista. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jen Canela casi muere ahogado pero su perro dálmata le salvó la vida cuando era un niño. A sus 6 años, Canela se cayó a la piscina de su casa y su mascota Dino fue quien lo ayudó a salir. “Me acuerdo que el uniforme pesaba, los zapatos pesaban. Yo a esa edad no sabía nadar muy bien”, recuerda sobre la desesperación que sintió al caer al agua. “Me sacó”, añade sobre su fiel compañero, quien lo llevó otra vez a tierra firme.

Ahora el cantante y actor cubanoamericano ayuda a crear conciencia sobre el peligro de dejar a las mascotas dentro de carros calientes, uniéndose a una nueva campaña de PETA Latino. “Estoy emocionado de colaborar con PETA Latino para despertar consciencia sobre los peligros de dejar a tu perro en un coche en un clima cálido. Desde que era niño, me enseñaron a amar y respetar a los animales”, dijo a People en Español. “Una vez incluso mi perro me salvó la vida, por eso quiero hacer todo lo posible para honrarlo y poner mi granito de arena para ayudar a salvar la vida de otros perros con esta campaña.” Image zoom (Matt Petit/ABC via Getty Images) Para evitar más incidentes de perros que mueren por quedarse encerrados dentro de autos en el calor mientras sus dueños hacen diligencias, la estrella de Grand Hotel aparece en un nuevo anuncio de PETA Latino. “Compórtate como un héroe y no permitas que los perros mueran de insolación en un automóvil caliente”, dice en el video. En un video promocional de PETA Latino, Canela —el protagonista de la nueva serie The Expanding Universe of Ashley Garcia (Netflix)— enfatiza: “Por favor, nunca dejen a su perrito dentro de un carro. Yo sé que a veces estamos apurados y decimos: unos minutitos nada más, pero solo toma unos minutitos para que pase un accidente mortal.” Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Jen Canela se une a PETA Latino en campaña contra el maltrato animal y cuenta cómo su propio perro le salvó la vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.