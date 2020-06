"Me estoy divorciando": Jeimy Osorio revela su separación a menos de un año de casada "De que de aquí a año y medio yo ya iba a a ser mamá...yo tenía la vida perfecta", expresó la actriz quien contrajo nupcias en noviembre. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue apenas el pasado 24 de junio que Jeimy Osorio gritó a los cuatro vientos que estaba enamorada de su prometido, el actor argentino Rodrigo Giménez. El 30 de julio siguiente la cantante puertorriqueña anunciaba su compromiso matrimonial y para noviembre se había casado con el apuesto gaucho. Pero este martes la intérprete de temas como "El Boricua" y "I Like it Like That", dejó a todos boquiabiertos al revelar durante una entrevista en vivo que su matrimonio se ha terminado. "Me estoy divorciando Juliana, te lo cuento", exclamó visiblemente emocionada la estrella de 31 años, nacida en Ponce al show La noche es nuestra (Meta TV). "Pensaba que las cosas me iban a ir bien, pero me di cuenta que quería estar sola. Pensaba que quería tener una relación, me iba a traer una felicidad enorme. Yo tenía las expectativas de que de aquí a año y medio yo ya iba a a ser mamá, que yo tenía la vida perfecta". “Yo le pedí al universo un hombre que me hiciera sentir bella y especial. Un hombre que me hiciera sentir atendida, respetada, amada.. como lo más grande que hay. Todo pasó tan rápido que yo pedí algo así y pides un príncipe y te llega un rey", prosiguió. "Te imaginas y empiezas a ver esta cantidad de cosas y dices ¿de dónde salió?”. Jeimy Osorio y Rodrigo Giménez en el Festival Internacional de Cine de Guanajato, en México, el 20 de julio pasado. Según fuentes en Puerto Rico su novio le propuso matrimonio durante ese viaje: Image zoom Leopoldo Smith Murillo/Getty Images La pareja en octubre pasado durante los Latin American Music Awards en el Teatro Dolby de Los Ángeles: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osorio y Giménez se casaron el 8 de noviembre pasado en ceremonia privada en Los Ángeles. La también actriz, que ha destacado en series como Celia, Betty en NY y Jane The Virgin se encuentra pasando la cuarentena en Puerto Rico.

