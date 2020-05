La actriz Jeimy Osorio rompe en llanto al hablar sobre el asesinato del afroamericano George Floyd

La actriz reflexionó que hay que dejar las máscaras, cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos y mirar hacia adentro. "¿Qué es lo que me está ahorcando, qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no me deja vivir? ¿Qué idea dentro de mi tengo que matar para poder ser feliz?". También pidió que no dejemos de ser indiferentes al mundo que nos rodea. "Cuando nos tocan a la familia, cuando vemos estos casos que nos tocan el corazón y cuando nosotros nos vemos como sociedad representados, oprimidos, gritando: ayuda. ¿Y los que tenían el celular grabándolos, qué?", pregunta. ¿Cómo vamos a vivir ahora en este mundo en donde existe tanta violenta proyectada? Pues creando un balance, lo tenemos que crear nosotros. Y para crearlo tenemos que ver lo que no nos gusta y hay mucho que no nos va a gustar".