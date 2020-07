Jeimy Osorio se sincera sobre su divorcio La actriz Jeimy Osorio confesó que está tranquila y en paz con su separación. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para todos los que se preguntaban cómo está Jeimy Osorio después de divorciarse de Rodrigo Giménez, la puertorriqueña, quien fuera protagonista de la serie Celia, contó todo en exclusiva. ¿Cómo te encuentras en el ámbito profesional? A finales de julio estaré lanzando mi próximo sencillo “Que caiga lluvia” que fue hecho en el 2015 y que se está manifestando ahora en esta cuarentena. Es como un honor, a mí me encanta. Tiene una cosita de vallenato, también tiene una cosa urbana. La letra es dulce y la gente que está trabajando en el proyecto también son almas jóvenes, almas sabias. Están dispuestos a trabajar y estamos listos para compartir esta energía con todo el mundo. Se lanzará a finales de julio. Image zoom Instagram/ Jeimy Osorio ¿Qué hay de la televisión? Hay unos proyectos en Puerto Rico que están por lanzarse y son de cine, y también espérenme pronto en la televisión. Acabas de vivir un divorcio, ¿cómo te sientes? Tengo que ser honesta conmigo misma y si puedo respetarme ese va a ser mi mejor valor. Estoy tomando las decisiones para el mejor propósito que son para mi bien y que puedan conocer la mejor versión de mí porque es la que se merecen. Image zoom ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón está sano y está abierto, perdona. Mi corazón entiende y trabaja lo que es la compasión. ¿Estás abierta al amor? Estoy abierta al amor, amo y si esto [que siento por mí] no es amor, yo no te digo qué es. ¿Quieres tener otra pareja? En un futuro, en un futuro futuro.

