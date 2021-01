Close

¿Es este gurú del maquillaje una de las razones del posible divorcio de Kanye West y Kim Kardashian? El artista y empresario del maquillaje sale al paso de las especulaciones desatadas por una influencer de que un supuesto romance con el rapero. ¡Mira lo que él dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de darse a conocer que Kim Kardashian y Kanye West están al borde del divorcio, las redes se llenaron de especulaciones difundidas por una influencer a través de que una de las causas de la ruptura fue que el cantante tenía un romance con el gurú de los cosméticos Jeffree Star. Ante la avalancha de comentarios, el artista y empresario del maquillaje colgó un video a través de su canal de YouTube desde su nueva casa en Wyoming en el que calificó los rumores de “la mierda más tonta” que había escuchado en toda su vida. Image zoom Credit: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images; Marc Piasecki/GC Images Dijo que estaba ajeno a lo que estaba sucediendo hasta que se despertó el 6 de enero y se encontró con su teléfono “explotando” de notificaciones y cuestionando si era el responsable de la ruptura del matrimonio del rapero. “Entro a internet y leo la mierda más tonta de toda mi vida”, dijo Star, quien aseguró que está completamente soltero, que le parece que toda la situación es "muy rara" y que nunca han salido ni mucho menos se acostado con West. “No puedo, cómo llegamos a este momento y cómo se inventaron eso. Será [por]que ambos vivimos en el mismo estado. Creo que una muchacha inventó esta mentira en TikTok y se volvió viral”, agregó. La muchacha a la que hace referencia es aparentemente la influencer Ava Louise, quien aseguro citando una fuente "legítima" que West mantenía una relación con "un famoso gurú de la belleza, un gurú masculino de la belleza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me gustan los hombres muy altos. Yo y Kanye nunca hemos salido y todo es muy cómico y si esto es como va a comenzar mi año: ¡Feliz año!”, reiteró. Star explicó que una de sus canciones de 2009 llamada “Bitch please” menciona a Kanye en uno de los párrafos, pero que solo se trató de una canción y que también habló de otras celebridades.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Es este gurú del maquillaje una de las razones del posible divorcio de Kanye West y Kim Kardashian?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.