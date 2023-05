Actor de telenovelas fue encontrado muerto dentro de un baúl El actor brasileño Jefferson Machado fue encontrado muerto dentro de un baúl. Los detalles de su asesinato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El asesinato del actor brasileño Jefferson Machado ha conmocionado al mundo. Los restos de la estrella de telenovelas fueron encontrados dentro de un baúl, reporta Terra Brasil. La tragedia ocurrió en Brasil y su cadáver fue identificado gracias a sus huellas digitales. El baúl de madera estaba enterrado bajo la tierra y había sido cubierto con cemento. Las autoridades lo encontraron dentro del patio una casa en Rio de Janeiro, en el vecindario Campo Grande. El histrión de 44 años había desaparecido en enero, hace cinco meses. Según las autoridades, tenía las manos atadas detrás de la cabeza. Su abogado Jairo Magalhães reveló el cadáver tenía señales de haber sido estrangulado, reporta la prensa brasileña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jeff Machado Credit: Instagram/Jeff Machado Las autoridades investigan a un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, que conocía a Machado y rentaba la casa donde fue encontrado el cadáver del actor. Su última actuación fue en la telenovela Reis. La familia del actor fue informada que los ocho perros de Machado habían sido abandonados en su casa. Su madre Maria das Dores dijo que su hijo nunca más le contestó el teléfono, solo mandaba mensajes de texto sospechosos, llenos de errores ortográficos, escritos según ella por alguien que se hacía pasar por el actor. También notaron que habían desactivado la función en el teléfono celular para rastrear la locación. El caso sigue bajo investigación.

