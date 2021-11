Muere a los 58 años el comerciante de reptiles de Tiger King de Netflix Jeff Johnson, el comerciante de reptiles que apareció en la popular serie documental Tiger King, se quitó la vida el 8 de septiembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeff Johnson Credit: Netlfix Jeff Johnson, el comerciante de reptiles que apareció en la popular serie documental Tiger King, de Netflix, se quitó la vida el pasado 8 de septiembre. Así lo informó People, que tuvo acceso recientemente a un informe del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma, el cual apunta que el actor se disparó con un arma frente a su esposa luego de una discusión en el garaje de su casa. La policía, además, señala que los hijos de la pareja también estaban en casa cuando ocurrió el incidente. La esposa llamó de inmediato al 911 para pedir ayuda. Cuando las autoridades llegaron a la casa, Johnson todavía tenía pulso. Jeff Johnson Credit: Netlfix Johnson, de 58 años, fue declarado muerto al llegar a un hospital local. De acuerdo con la policía, no padecía ninguna enfermedad mental antes de su muerte. Johnson apareció en el cuarto episodio de la primera temporada de la serie estrenada en 2020 y que alcanzó un enorme éxito al inicio de la pandemia. Tiger King cuenta la historia de Joseph Maldonado-Passage o Joe Exotic, un amante de las armas de fuego, poligámico, gay y quien tenía un zoológico de felinos en Oklahoma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos Joe Exotic se encuentra en la cárcel del condado de Grady, OK, cumpliendo una condena de 22 años de prisión por 19 cargos, entre otras cosas por ser el principal responsable del asesinato de su rival Carole Baskin.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 58 años el comerciante de reptiles de Tiger King de Netflix

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.