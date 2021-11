Jeff Bezos se burla de Leonardo DiCaprio en Twitter El magnate de Amazon se burló de la estrella de Titanic en Twitter luego de que un video de la novia de Bezos, Lauren Sánchez, sonriéndole al actor, se volviera viral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeff Bezos, Lauren Sanchez y Leonardo DiCaprio Jeff Bezos, Lauren Sanchez y Leonardo DiCaprio | Credit: Steve Granitz/FilmMagic; Rick Rowell via Getty Images Jeff Bezos se está divirtiendo un poco. El multimillonario de 57 años estuvo se robó los titulares esta semana cuando un video de él y su novia Lauren Sánchez hablando con el actor Leonardo DiCaprio en una lujosa gala se volvió viral. En el breve clip, Sánchez, de 51 años, parece desmayarse por la superestrella, sonriéndole mientras le habla muy de cerca. Después de una plétora de bromas sobre la cita, Bezos recurrió a Twitter para burlarse del ganador del Oscar. La publicación del magnate del Amazon contenía una foto de él apoyado en un letrero que decía: "¡PELIGRO! CAÍDA FATAL DEL ACANTILADO ESCONDIDO". "Leo, ven aquí", tituló la foto. "Quiero mostrarte algo…" Cuando Barstool Sports inicialmente compartió el video del actor hablando con Sánchez y Bezos, apodaron a DiCaprio "Mr. Steal Yo Girl". "Todo ese dinero y todavía impotente para evitar que tu chica tenga sed de Leo", escribió una persona. A pesar de estar aparentemente deslumbrada por DiCaprio, Sánchez se dirigió a Instagram después del evento para compartir una foto de ella mirando con amor a Bezos mientras estaba en la alfombra roja. Jeff Bezos and Lauren Sanchez Jeff Bezos and Lauren Sanchez | Credit: (Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images) "Hermosa noche de anoche en la @LACMA Art + Film Gala organizada por las increíbles @ 1evachow y @leonardodicaprio", subtituló la publicación. "¡Enhorabuena a los homenajeados de este año @asherald, @kehindewiley y Steve Spielberg! Un evento increíble que beneficiará a importantes iniciativas de museos, exposiciones y programación en los próximos años". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se incluyó en la publicación una foto de Sánchez y su novio posando con la estrella de "Eternals" Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, así como una tercera toma de la gala de oradores en un escenario.

