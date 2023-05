¡Triunfa el amor! Jeff Bezos y Lauren Sánchez se comprometen en matrimonio Suenan campanas de boda para el fundador de la empresa Amazon y la periodista y empresaria mexicoamericana, quienes tienen más de cuatro años de relación, según confirma PEOPLE. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de cuatro años de relación suenan campanas de boda para Jeff Bezos, fundador de la compañía Amazon y uno de los hombres más ricos del planeta, y la periodista y empresaria mexicoamericana Lauren Sánchez. Bezos, de 59 años y la ganadora al premio Emmy, de 53, se han comprometido en matrimonio, según confirma este lunes una fuente a PEOPLE. Las noticias surgen después de que la pareja fuera captada en la Riviera Francesa acudiendo a la premiere de la cinta Killers of the Flower Moon en el Festival de Cine de Cannes. El domingo la madre de un hijo fue captada luciendo tremendo anillo durante su paseo a bordo del ultralujoso yate Koru, propiedad del magnate, cuyo costo se estima en unos $500 millones. Se trata de la misma embarcación que se hizo viral por las fotos de la escultura que el yate luce en la proa y que muchos aseguran es idéntica a la escultural empresaria. En enero del 2019 Bezos sacudió al mundo al revelar que se separaba de su esposa de 25 años MacKenzie Bezos —ahora Scott—, con quien tuvo cuatro hijos. Jeff Bezos y Lauren Sanchez Credit: Taylor Hill/WireImage El 14 de febrero pasado Sánchez colgó este post besando apasionadamente a su amado para celebrar el Día de San Valentín: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente Bezos anunció su relación con Sánchez, quien al momento de las noticias también se encontraba en proceso de divorcio del agente hollywoodense Patrick Whitesell. La unión de Sánchez y Whitesell duró 13 años y dio como fruto dos hijos. Por su parte la exconductora del show matutino Good Day LA también tuvo un hijo con el excampeón de la NFL Tony Gonzalez. En febrero del 2021 Bezos abandonó su cargo como CEO de Amazon y desde entonces se ha enfocado a su compañía de exploración espacial Blue Origin —misma que convirtió a Katya Echazarreta en la primer mujer mexicana en viajar al espacio— y a diversas tareas filantrópicas, especialmente en la conservación del medio ambiente. Sánchez también se ha dedicado a viajar por medio mundo con Bezos y a trabajar mano a mano con él en la Bezos Earth Fund, que busca combatir el cambio climático y que ella dirige al lado de su ahora prometido.

