Jeff Bezos llora al hablar de cómo su padre salió de Cuba huyendo del regimen castrista Entre lágrimas, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, recuerda cómo su padre Miguel Bezos se fue de Cuba a los 16 años huyendo del regimen de Fidel Castro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeff Bezos, el fundador de Amazon, se emocionó al recordar cómo su padre se fue de Cuba siendo una adolescente. Bezos lloró al recordar como su padre Miguel Bezos se fue de su natal Cuba a los 16 años huyendo del regimen de Fidel Castro, reporta The Daily Mail. Miguel no es su padre biológico pero adoptó a Jeff Bezos cuando se casó con su madre Jackie, y lo crió como un padre. El multimillonario empresario de 58 años dijo que Miguel se fue de su isla rumbo a Estados Unidos "luchando por una mejor vida". Bezos celebró a los inmigrantes por su "profundo optimismo" y su "resiliencia". Jeff Bezos dio un conmovedor discurso en la entrega de los Premios Estatua de la Libertad-Ellis Island en Nueva York, entregándole a su padre Miguel Bezos este galardón por representar a los inmigrantes con su ejemplo. Miguel Bezos se mudó a Estados Unidos después de que Castro tomara el poder de Cuba y empezó de cero en un nuevo país. Estudió en la universidad y luego trabajó para Exxon, ahorrando dinero para darle $245,573 a su hijo cuando fundó Amazon en 1995. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miguel Bezos y Jeff Bezos Statue Of Liberty Museum Opening Celebration Miguel y Jeff Bezos | Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Statue Of Liberty-Ellis Island Foundation Jeff Bezos dijo que Miguel había salido de Santiago de Cuba sin hablar inglés, y aún así triunfó en este país por su talento y esfuerzo. Según Jeff, no pudo tener un mejor ejemplo a seguir. Bezos es el hijo biológico de Jacklyn y Ted Jorgensen, quienes se separaron poco después de su hijo nacer. Jacklyn se casó con Miguel en 1968 y él adoptó legalmente a Jeff Bezos cuando tenía cuatro años. De Miguel, Bezos aprendió la importancia de la educación. Miguel estudió matemáticas y ciencias de computación en la Universidad de Albuquerque en Nuevo México. El fundador de Amazon se graduó de la universidad de Princeton. Sus padres siempre lo apoyaron e invirtieron una gran cantidad de dinero en Amazon, a pesar de que era algo riesgoso cuando arrancó esta compañía. Miguel Bezos y Jackie Bezos; padres de Jeff Bezos Hispanic Society Museum & Library Gala 2018 Miguel y Jackie Bezos | Credit: Gonzalo Marroquin/Patrick McMullan via Getty Images Sin duda su padre, Miguel Bezos, tuvo un gran impacto en la vida de Jeff, sembrando en él las semillas que luego lo convertirían en uno de los hombres más exitosos del mundo.

