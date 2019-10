De gordito a papasito: JBalvin y su impresionante cambio físico By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next "En la disciplina está la clave" es el lema que ha llevado J Balvin en todo aspecto de su vida. Desde su carrera hasta su cambio físico, la perseverancia es algo que marca la vida del colombiano. Tampoco que quede atrás el ejercicio de los músculos más importantes: la espiritualidad y la salud mental. Empezar galería J balvin Image zoom Mezcalent El artista colombiano no tiene reparos a la hora de hablar del cambio físico que ha atravesado ante el ojo público. Advertisement Advertisement Don José Image zoom Instagram/JBalvin Hoy en día, cientos de marcas reconocidas se pelean por vestirlo y los diseñadores porque el intérprete luzca alguna de sus piezas. ¡Hola Jay! Image zoom Instagram/J Balvin Sin duda alguna, su cuerpo es talla clave para lucir cualquier prenda. Advertisement De frente Image zoom Instagram/JBalvin Pero de los altibajos de su cambio el paisa se ríe: “Todavía no tengo muy claro que me pasó en esta foto pero ahí les dejo…”, subtituló esta imagen en la que luce notablemente diferente. Sin embargo, su carisma es lo que siempre se ha ganado el cariño de su gente. Siempre papi, nunca inpapi Image zoom Instagram/JBalvin “Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas”, recalcó a sus seguidores y con esta imagen dio tremendo regalo a sus fans. Tablero marcado Image zoom Instagram/JBalvin “Cuando me creía Balvin Klein”. Advertisement Advertisement Advertisement Nunca cambia Image zoom Instagram/JBalvin Así lucía José Osorio Balvin hace unos añitos. “¡Siempre el mismo diferente empaque!”, compartió con esta imagen en sus redes. ¿Cómo se transformó? Image zoom Instagram/JBalvin En la disciplina está la clave: Mucho ejercicio y dieta. Un Top Model Image zoom Instagram/JBalvin ¿Unos cuantos paseos en bicicleta para lucir al 100 en cada imagen? Advertisement Advertisement Advertisement Raíces Image zoom Instagram/JBalvin ¡Y que no falten los gusticos favoritos como un cafecito con hot dog de los carritos de comida en Nueva York! Equilibrio Image zoom Instagram/JBalvin Tampoco que quede atrás el ejercicio de los músculos más importantes: la espiritualidad y la salud mental. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

