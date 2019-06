Jay-Z revela lo que realmente sucedió durante su famosa pelea con la hermana de Beyoncé El cantante explicó lo sucedido entre él y la hermana de su esposa, Solange Knowles, durante una pelea captada en video entre ambos y que dio la vuelta al mundo. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Han pasado ya tres largos años desde una famosa pelea sucedida en un ascensor entre el rapero Jay-Z y la hermana de Beyoncé, Solange Knowles. El pleito tuvo lugar en el sofisticado hotel Standard de Manhattan cuando la cantante y fashionista, su cuñado y hermana iban de camino a una fiesta posterior a la gala del Met. Ahí, cámaras de seguridad captaron el momento en que el trío entró en el ascensor y en cuanto cerraron las puertas Solange arremetió a patadas y gritos contra su cuñado, ante la mirada de Beyoncé quien hizo poco para detener el encuentro. El clip de más de 3 minutos reveló la tensión reinante y cómo los guardaespaldas tuvieron que intervenir para restringir a Solange. Ahora, el rapero de 47 años ha roto el silencio para explicar qué es lo que realmente sucedió aquella noche. “Hemos tenido solo un desacuerdo en la vida”, aseguró el rapero nacido en Brooklyn en entrevista con Rap Radar. “Antes y después de eso ella y yo hemos estado bien” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Advertisement

Close Share options

Close View image Jay-Z revela lo que realmente sucedió durante su famosa pelea con la hermana de Beyoncé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.