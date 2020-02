Jay-Z se defiende y explica porqué él y Beyoncé permanecieron sentados durante el himno nacional en el Super Bowl El cantante y empresario Jay-Z rompe el silencio y explica porqué él y su esposa Beyoncé nos se pusieron de pie durante el himno nacional en el Super Bowl. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jay-Z ha tenido que salir a dar la cara tras el enorme revuelo que se ha armado por el surgimiento en redes de unas fotos que muestran al artista de 50 años y a su mujer, la cantante Beyoncé, de 38, sentados mientras Demi Lovato entonaba el himno nacional en el Super Bowl LIV, celebrado el domingo pasado. En dichas imágenes se muestra a la multimillonaria pareja cómodamente sentada y observando el solemne momento en que la mexicoamericana entonaba el tema de las barras y las estrellas, momentos antes de que se diera inicio al partido que disputaron los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, y donde éstos últimos resultaron vencedores. Beyoncé llevaba gruesas gafas de sol color rosado y su marido llevaba una gorra de béisbol, que tampoco se quitó, como suelen hace algunos en este tipo de situaciones. En fin que este martes el cantautor nacido en Brooklyn participó en una charla en la prestigiada Univeridad de Columbia, en Manhattan y ahí el moderador inquiró sobre su decisión preguntándole si estaría tratando de mandar un mensaje, como muchos han especulado. “De hecho no lo hice, lo siento”, explicó para romper la tensión el rapero, provocando las risas de los presentes. “Yo te lo diría…dirá ‘Sí, esto es lo que he hecho’. Creo que la gente sabe eso de mí”. “Lo que pasó fue que, nosotros nos llegamos ahí, estamosa sentados y ahora el show está por comenzar. Mi esposa estaba conmigo y entonces me dice ‘Yo conozco ese sentimiento, ahí mismo’. Como que ella está súper nerviosa porque ella ha actuado en Super Bowls antes. Yo no lo he hecho”, enfatizó el artista. “Entonces llegamos ahí y de inmediato nos metemos en el papel de artistas. “Así que todo el tiempo estuvimos ahí sentados, estamos hablando de la actuación, y luego enseguida sale Demi [Lovato] y estamos comentando lo linda que se ve y cómo suena y todo lo que ella ha pasado y su vida, por ella ahí en el escenario, estábamos tan orgullosos de ella. Y luego cuando ella terminó mi teléfono sonó (…) y yo me quedé como que ‘¡¿Qué?!'”. El clip de la conversación circula por redes: Jay Z en el Super Bowl LIV, con su hija Ivy Blue Carter, quien también lo acompañó al juego: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Para no dejar a dudas Jay-Z puso de testigo a su propia hija Ivy Blue Carter, de 8 años, quien lo acompañó en el juego, y quien , asegura, no lo dejaría hacer algo irrespetuoso. “Blue estaba justo al lado nuestro, nosotros no le haríamos algo así a Blue ni la podríamos en una posición similar”, acotó. “Si le hubiésemos dicho que haríamos algo similar ella la habrían visto atacándome 100 veces”. Ella es el tipo de niña que se sube al carro, cierra la puerta y dice: ‘ ¿Ya llegamos papí? Luego diría ‘¿A qué hora? ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer ahora? Son las 7:05 papi, son las 7:06…”. Ya en plan más serio acotó para despejar toda duda: “Yo no hice una protesta silenciosa. Si ven a los artistas que escogimos (sic) colombianos [Shakira] y puertorriqueños J.Lo, ya estamos haciendo el manifiesto más fuerte…un comercial sobre la injusticia social que salío durante el Super Bowl…Dado el contexto, yo no tenía que hacer ninguna protesta silenciosa”. Advertisement

Close Share options

Close View image Jay-Z se defiende y explica porqué él y Beyoncé permanecieron sentados durante el himno nacional en el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.