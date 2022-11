Jay Leno deberá ser operado tras el grave accidente en su garaje El comediante Jay Leno, recordado presentador del The Tonight Show, sufrió un accidente el pasado fin de semana mientras trabajaba en el garaje de su casa uno de sus múltiples autos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El comediante Jay Leno continúa bajo supervisión médica tras el accidente ocurrido el pasado fin de semana en el garaje de su mansión. Los médicos confirmaron que sufrió quemaduras de tercer grado mientras trabajaba en uno de los autos de su colección, reportó People. El expresentador del The Tonight Show, de 72 años, deberá recibir injertos de piel para las quemaduras en sus manos y la parte izquierda de su cara, reveló una fuente cercana. Actualmente, Leno está siendo tratado con oxígeno hiperbárcio en el centro de quemaduras Grossman Burn Center. "Es algo que tiene que hacer todo el tiempo", aseguró la fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jay Leno "May Contain Nuts! A Night Of Comedy" Benefiting WeSPARK Cancer Support Center Jay Leno | Credit: Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images De acuerdo al centro especializado, el tratamiento hiperbárico puede acelerar el proceso de curación de la herida a través de la oxigenación en las áreas afectadas y reducir la hinchazón, lo cual ayuda a mantener un flujo sanguíneo saludable. El pasado lunes, el comediante abordó su situación de salud actuar por primera vez. "Tengo quemaduras serias a causa de un fuego con gasolina", confirmó Leno a People a través de un comunicado. "Estoy bien. Solo necesito una o dos semanas para ponerme en pie de nuevo". Por su parte, el departamento de bomberos de Burbank, California, reportó que el accidente ocurrió el pasado sábado alrededor de las 12:30 p.m. Tras ser evaluado por el personal del departamento, Leno fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Una vocera del centro de quemaduras confirmó que el comediante estaba siendo tratado ahí y que estaba del mejor de los ánimos posible. "Jay quiere que todos sepan que está en condición estable y recibiendo tratamiento… para las quemaduras que sufrió en su cara y sus manos por un accidente con gasolina en su garaje el pasado fin de semana", declaró la vocera Aimee Bennett. "Él está de buen humor y conmovido por todas las preguntas sobre su estado y los buenos deseos que le han transmitido. Quiere dejarles saber que está bien y que está en 'el mejor centro para quemaduras en los Estados Unidos'".

