Jay Leno es dado de alta tras las serias quemaduras que sufrió en su cara y cuerpo El comediante estadounidense Jay Leno ha sido dado de alta del Grossman Burn Center de Los Ángeles, donde fue atendido tras un accidente en el garage de su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jay Leno Jay Leno | Credit: Paul Morigi/Getty Images Jay Leno, quien hace unos días sufrió quemaduras de hasta tercer grado en el garaje de su casa, ha sido dado de alta del Grossman Burn Center en Los Ángeles, donde fue atendido tras el accidente. "El comediante Jay Leno fue dado de alta hoy", informó el hospital en un comunicado de prensa, junto a una foto del expresentador del The Tonight Show con el personal médico. Jay Leno with the GBC Staff Credit: GROSSMAN BURN CENTER "Jay recibirá atención de seguimiento en la Grossman Outpatient Burn Clinic por las quemaduras en la cara, el pecho y las manos que sufrió durante una explosión en el garaje de su casa", aseguraron. Leno, de 72 años, trabajaba en uno de los autos de su extensa colección cuando tuvo lugar una explosión. En ese entonces se supo que por una fuente cercana a People que se sometería a injertos de piel para las quemaduras en sus manos y la parte izquierda de su cara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El propio Leno confirmó a People que tenía "quemaduras serias a causa de un fuego con gasolina", pero que se encontraba bien. "Estoy bien. Solo necesito una o dos semanas para ponerme en pie de nuevo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jay Leno es dado de alta tras las serias quemaduras que sufrió en su cara y cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.