Muere la estrella de America's Got Talent Jay Jay Phillips a los 30 años El famoso músico, que no estaba vacunado, ha fallecido a causa del coronavirus. Su madre y su pareja le encontraron sin vida en su domicilio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El coronavirus sigue arrebatando vidas, especialmente a aquellos que no se han vacunado. Una de sus más recientes víctimas ha sido Jay Jay Phillips, el reconocido músico de heavy metal que se dio a conocer en el programa America's Got talent. Tal y como anunciaba su famosa banda Mettal Maffia en sus redes sociales, el artista perdía la vida dejando un profundo vacío que quienes le conocían. "Te echamos de menos hermano, cada segundo de cada minuto de cada día. Gracias por enseñarnos a reírnos un poco más. Rock en el paraíso", lee parte del emotivo mensaje de despedida. Según informó el sitio TMZ la causa de su muerte ha sido la COVID-19, virus contra el que llevaba batallando solo desde hacía días en su casa y cuya situación empeoró en la semana de la festividad de Acción de Gracias. Fuentes cercanas a la familia confirmaron a este medio que la cosa se agravó el día antes de la fiesta nacional y que a pesar de la insistencia de los suyos de que fuera al hospital, él prefirió quedarse en casa y recuperarse allí. Jay Jay Phillips Jay Jay Phillips | Credit: (Photo by: Vivian Zink/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al día siguiente su madre y su novia acudieron a su casa pero, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Ambas mujeres encontraron su cuerpo sin vida tal y como apunta TMZ. Jay Jay era conocido gracias a su doble participación en las temporadas 4 y 12 del famoso concurso America's Got Talent, en ambas intervenciones fue eliminado pero dejó constancia de su talento. El artista de 30 años no estaba vacunado hasta el momento pero tenía intención de hacerlo próximamente. Que En Paz Descanse.

