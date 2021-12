Sufrió bullying y vivió en un coche: La dura historia detrás del esposo de Ximena Duque Con la sonrisa de un ganador, Jay Adkins compartió un pasado no precisamente fácil que logró convertir en un presente y futuro prometedores. Un ejemplo de superación y voluntad a pesar de la adversidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre que le preguntan, Ximena Duque dice que se enamoró de él a primera vista. Pero fue realmente cuando le conoció como persona, que la actriz y empresaria cayó rendida a los encantos de su marido, Jay Adkins. Razones tiene de sobra. Juntos han formado un imperio no solo a nivel económico sino también familiar. Son ricos en lo material pero, sobre todo, en lo personal. Llegar a este punto no ha sido un regalo caído del cielo. Así lo ha contado Jay en un conmovedor video que ha tocado los corazones de sus seguidores en Instagram. En él explica detenidamente, y sin perder la sonrisa, que su vida no siempre fue así. Como mucha gente, conoció en primera persona lo que era la escasez, el no tener y, desafortunadamente, el acoso de otros por vivir en esa situación. ¿El secreto de este cambio en su vida? "El saber exactamente qué es lo que quieres", comenzó en su sincero y emotivo mensaje. "Cierra los ojos y ve cómo deseas que sea tu vida". La suya no fue como lo es ahora, ni de lejos. Todo lo contrario. Vivió lo que es no tener casi nada, lo justo. "Crecí con muy poco dinero, crecí con unos padres que siempre me decían 'no tenemos dinero para comprar eso, no tenemos dinero para que salgas con tus amigos, no tenemos dinero para que lleves los jeans o zapatos que quieres, no tenemos dinero para que compres la comida del colegio, tienes que llevarla de casa...'. Y eso me valió ser acosado en el colegio", expresó sin titubear. Pero ni la falta de dinero ni recursos le hizo perder de vista sus objetivos. Unos sueños que han ido cambiando y creciendo con el paso de los años y que le han llevado a ser un auténtico ganador en la vida. Y no por lo que tiene, sino por cómo ha llegado a ello. Ximena Duque Ximena Duque y Jay Adkins | Credit: IG/Ximena Duque "Cuando estuve viviendo en mi coche hace 20 años empecé a ver las cosas con las que soñaba cuando era un niño. Solía probar coches que no me podía permitir. Caminaba alrededor de casas que ni de cerca podía comprar. Me ponía relojes que solo la gente rica podía comprar...", continúa su relato. Y así, despacio pero sin pausa, llegó a entender qué quería, a visualizar cómo y dónde quería llegar y desde ahí, ayudar a toda la gente que como él en su día quisieran conseguirlo. A día de hoy son muchos a los que tiende su mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con su cargo de presidente ejecutivo, sirve de ejemplo y enseña a quienes aspiran a una mejor vida. Sus logros no se limitan al éxito profesional. También soñó con una familia de cuento de hadas: la que tiene y con orgullo presume. "No permitas que alguien te diga cuál es tu visión. Sé el autor de tu propia vida. Escribamos esta historia hoy mismo", concluyó con una gran sonrisa. Él es el mejor ejemplo de que con trabajo, pasión e ideas claras, se vence.

