El esposo de Ximena Duque toca el cielo en su carrera: "Estoy orgullosa de ti" Jay Adkins compartió una de las mejores noticias a nivel profesional, un nuevo sueño cumplido que por fin está en sus manos y ha emocionado profundamente a su compañera de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas noticias se acumulan para la familia Adkins-Duque. Después de un 2020 repleto de retos parece que todo vuelve a su sitio. Ximena Duque y Jay Adkins celebraban este fin de semana un nuevo logro a nivel profesional por parte del empresario que su esposa ha presumido feliz de la vida. "Estoy orgullosa de ti", dijo en las redes. ¿De qué se trata este nuevo emprendimiento? Se llama Success Psyche y es el nuevo libro del también coach y motivador. Un proyecto muy especial para él donde se ha dejado la piel y el corazón. Jay Adkins Nuevo libro de Jay Adkins | Credit: IG/Jay Adkins Como empresario y persona dedicada a los negocios de éxito, sabe qué funciona y qué no para llegar a lo más alto. Lo ha vivido en carne propia y es el momento de compartirlo con quienes estén en ese camino. Nada le ha caído del cielo. Como él ha repetido una y otra vez, esto es una cuestión de trabajo y constancia, de esfuerzo y sacrificio. Pero, sobre todo, de metas claras y ganas, muchas ganas de alcanzarlas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos los tips de cómo llegar a esa cima económica, profesional e incluso personal en la que él y su esposa Ximena se encuentran están en este libro que se podrá pre-ordenar a partir de febrero del 2022 y que llegará a todos los públicos en mayo. Ximena Duque Ximena Duque y Jay Adkins | Credit: IG/Ximena Duque Ilusionada, feliz y orgullosa de su marido, su gran inspiración, mentor y compañero de amor y trabajo, la colombiana no pudo más que mostrar con dicha la llegada a casa de esas primeras copias. Juntos han formado, no solo una gran familia en lo personal, sino también otra en lo profesional. Los dos sirven de motivación y motor para el otro formando el equipo perfecto en todos los sentidos. Ximena Duque y Jay Adkins Credit: Latin Íconos ¡Muchísimas felicidades en esta nueva y maravillosa aventura!

