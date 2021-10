Javier Chicharito Hernández rompe el silencio sobre su separación Fuertes declaraciones ofreció Javier Hérnandez al hablar por primera vez acerca de las razones que lo llevaron a separarse de Sarah Kohan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de separación entre Javier Chicharito Hernández y su esposa Sarah Kohan, han estado presentes desde noviembre de 2021, particularmente a partir de que la modelo utilizó sus redes sociales para dar hablar veladamente de los problemas con el padre de sus dos hijos, Noah y Nala. Tiempo después, reveló que regresaría a su natal Australia con los niños dejando claro que la ruptura era inminente. Durante ese tiempo, el futbolista se había mantenido callado hasta ahora, cuando sorprendió al hablar de su vida privada. Según mencionó el año pasado fue muy complicado para él a causa de la muerte de su abuelo, Tomás Balcázar, y los problemas maritales. Sin embargo, reconoció que fue el responsable de los conflictos conyugales. "No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser", confesó a medio estadounidense The Ringer. Sin dar mayores detalles, el deportista dejó entrever que las situaciones antes mencionadas ocasionaron su derrumbe emocional que le trajo consecuencias a nivel profesional también; incluso, consideró el retiro. Para tratar de palear la situación, se refugió en los videojuegos porque trataba de evadir sus sentimientos. Posteriormente y tras mucho esfuerzo, ha logrado salir adelante. Javier "Chicharito" Hernandez y Sarah Kohan Javier "Chicharito" Hernandez y Sarah Kohan | Credit: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Ana Silvia, hermana del jugador, la separación de su cónyuge fue un golpe muy duro para él. "No sé cómo logró salir de esa época, fue como si su mundo se hubiera colapsado en sólo un minuto", reveló. Javier Hernández ahora solo busca convertirse en un buen padre.

