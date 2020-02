¿Qué hacía Chicharito Hernández sentado al lado de la silla de Kobe Bryant durante su homenaje? La fotografía del futbolista mexicano y su esposa Sarah Kohan junto a la silla vacía del deportista ha sido una de las imágenes del día. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son muchos los homenajes que está recibiendo y recibirá próximamente Kobe Bryant. Pero sin duda, uno de los más emotivos ha sido el que le ha dado su equipo los Angeles Lakers en su último partido. Durante el encuentro dejaban vacías dos sillas en representación del jugador y su hija Gianna, cubiertas por sus camisetas. El baloncestista estuvo unido profesionalmente con este equipo durante dos décadas, así que el tributo que le rindieron estuvo lleno de lágrimas, emoción y mucho sentimiento. Un encuentro al que no quiso faltar Javier Chicharito Hernández. La foto del futbolista mexicano al lado de la silla vacía de Kobe ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué le unía a este grande del baloncesto para ocupar ese lugar? Image zoom Homenaje a Kobe Bryant El feliz papá estaba acompañado de su esposa, la modelo Sara Kohan, ocupando un lugar privilegiado. Chicharito se ha mudado a Los Ángeles ya que se integrará en estos días al equipo de fútbol Galaxy de la ciudad californiana por el que ha fichado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando se anunció la llegada del mexicano a este equipo, Kobe fue una de las personas que le dio la enhorabuena y más apoyó en su nueva aventura profesional. Recordemos que su esposa, Vanessa, es de ascendencia mexicana y sabe hablar español, idioma que el inolvidable jugador de los Lakers también dominaba. Estas fueron las palabras que Kobe dedicó a Chicharito durante una entrevista al medio TDUN. “Tener un nombre importante como el de Chicharito es esencial para el juego”, dijo con una gran sonrisa. Es por ello que el futbolista ha lamentado muchísimo esta terrible pérdida y ha querido despedirle por todo lo alto en agradecimiento a su apoyo. Una prueba más de que Kobe, además de un grande en la cancha, era un ser humano excepcional. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Qué hacía Chicharito Hernández sentado al lado de la silla de Kobe Bryant durante su homenaje?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.