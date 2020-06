Así celebró Javier Chicharito Hernández el primer cumpleaños de su hijo Noah El pequeño Noah, hijo del futbolista Javier Chicharito Hernández y la modelo Sarah Kohan, se vistió de la popular serie animada The Flinstones para celebrar su primer año de vida. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El futbolista Javier Chicharito Hernández y su esposa, la modelo Sarah Kohan, no dejaron que la cuarentena opacara el primer cumpleaños de su pequeño Noah, por lo que el martes lo festejaron en grande en su hogar de Los Ángeles. La pareja compartió la celebración temática a través de sus redes sociales con tiernas fotografías y vídeos, en los que el pequeño posa vestido como un personaje de la popular serie de dibujos animados The Flinstones. “Mi bebé tiene 1”, escribió la orgullosa mamá junto a las imágenes. El pequeño Noah abrió múltiples regalos, pero al parecer lo que más le gustó fue el delicioso pastel que le preparó su mamá. Image zoom Instagram La modelo presumió sus dotes de pastelera creando una torta en forma de dinosaurio con ingredientes naturales para que Noah lo pudiera disfrutar. “Javier lo llamó un dinosaurio Picasso….debe ser un halago”, escribió Sarah junto a la fotografía de su creación. “El pastel sabía increíble y el glacé resulto diferente para inspirar la foto [de dinosaurio] porque utilicé colorante natural para que [Noah] pudiera comer”. Juzgando por las fotografías, Noah estuvo más que satisfecho con el pastel, que disfrutó comiendo a manotazos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este será el único año que el pequeño celebre solo con sus padres, ya que en unos meses se convertirá en hermano mayor. El futbolista del LA Galaxy y la modelo esperan su segundo retoño para septiembre. Aún no han revelado el sexo del bebé, pero seguro será el mejor compañero de juego del pequeño Noah. ¡Felicidades!

