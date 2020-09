Amazon cancela su serie sobre Cortés: Javier Bardem ya no dará vida al conquistador La plataforma digital de Amazon Studios anunció la cancelación de la miniserie Cortés y Moctezuma que debía protagonizar el actor español Javier Bardem y en la que también participaban Gael García Bernal y Diego Luna. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Javier Bardem se suma a la lista de las celebridades afectadas por la pandemia y no por haber contraído la COVID-19, sino por la cancelación de uno de sus grandes proyectos debido a la pandemia. Amazon Studios anunció este viernes que no continuará con la filmación iniciada hace unas dos semanas de la miniserie Cortés y Moctezuma que el actor español estaba supuesto a protagonizar. De acuerdo a la revista Variety, la miniserie de cuatro episodios estaba prevista a ser una de las de mayor presupuesto para una plataforma digital. Además de Bardem, en el elenco también figuraban Gael García Bernal, Diego Luna, Tenoch Huerta y Yoshira Escarrega, Image zoom Javier Bardem Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Bardem, de 51 años, iba a dar vida al legendario conquistador español Hernán Cortés, quien encabezó la expedición que puso fin imperio azteca e inicio casi 300 años de dominio español en México. “Debido a las limitaciones creadas por la pandemia global de la COVID-19, los Estudios Amazon y Amblin Partners no podrán continuar con la producción de nuestra serie Cortés y Moctezuma”, anunció la empresa a través de un comunicado. “En la situación actual, desafortunadamente, no hay manera de remontar la producción en un futuro cercano para lograr la escala y el alcance que se tenía previsto y que la serie se merece. No tenemos más que admiración y respeto para Javier, Tenoch, Yoshira, Gael, Diego, Steve Zaillian, y todo el reparto y equipo de la serie, y esperamos poder trabajar juntos de nuevo en el futuro”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otra parte, según Variety, la pandemia no era el único problema que rodeaba a la miniserie, ya que su codirector Ciro Guerra fue acusado de mala conducta sexual recientemente. Varias mujeres han declarado que Guerra las acosó sexualmente entre el 2013 y el 2019, agregó la publicación. Amazon no es la única plataforma que se ve afectada por el coronavirus. Hace unas semanas Netflix anunció que dos de sus shows habían sido cancelados, y truTV se despidió definitivamente de sus populares programas.

Close Share options

Close View image Amazon cancela su serie sobre Cortés: Javier Bardem ya no dará vida al conquistador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.