¡Jason Momoa vuelve a dejar su trasero al aire libre! Ya no le gusta llevar ropa interior Jason Momoa compartió unas divertidas imágenes luciendo la prenda con la que se le ha visto en los últimos tiempos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una realidad que Jason Momoa le ha cogido el gusto a llevar puesto su malo, una prenda tradicional hawaiana que si bien tapa sus partes más íntimas, deja al descubierto su trasero. ¡Y mucho está dando de qué hablar con las imágenes! El guapo actor, quien se prepara para filmar su próxima serie de Apple TV + Chief of War, compartió unas divertidas imágenes luciendo la prenda con la que se le ha visto en los últimos tiempos, y disfrutando de nuevas amistades en Hawái. "Tuve el placer de conocer a estos dos rudos gordon y sonny. @gordonlovesjiujitsu nos reímos y bebimos y nos ahogaron a todos", escribió el actor en Instagram, un mensaje que llenó de vocablos hawaianos. También les dio la bienvenida a sus nuevos amigos a su "ohana", palabra usada en Hawai para referirse a la familia. "Bienvenido a mi ohana. No puedo esperar a verlos de nuevo, mis amigos, viajes seguros. Y buena suerte mundo, se quedará como REY aloha j", añadió el ex de Eiza González. En Hawái, "aloha" significa "afecto" y "amor", por lo que no es fácil imaginar que Momoa se la está pasando a lo grande mientras interpreta y además dirige su próximo proyecto. Jason Momoa Jason Momoa | Credit: Jon Kopaloff/Getty Images En una reciente visita al programa Jimmy Kimmel Live (ABC), el actor de Aquaman que está promocionando su nuevo filme Slumberland con Netflix, contó que en Chief of War es casi un todo en uno. "Estoy haciendo un show. Soy el creador, escritor, director productor y actor de esta serie para Apple TV", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según contó, Chief of War tiene lugar entre 1790 y1800 en Hawai, por lo que usa todo el tiempo un "malo" como ropa interior. "Por eso lo llevo cada día. Me estoy preparando para el papel, me gusta entrar en personaje y estaba bronceando mi trasero blanco".

