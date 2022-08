¿Jason Momoa cambia de profesión? El ex de Eiza González dejó las cámaras y mostró otra de sus habilidades muy bien guardadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Jason Momoa no duda en doblar sus mangas y poner manos a la obra cunado el trabajo lo requiere. Esta semana, el exnovio de Eiza González viajó de Los Angeles a Hawaii, para celebrar en grande un nuevo paso en su carrera como empresario. El actor sorprendió a los pasajeros convirtiéndose en el azafato estrella de la aerolínea Hawaiian Airllines, con quien se asoció para distribuir su agua embotellada Mananalu. Momoa distribuyó personalmente los botes de aluminio con agua purificada, a cada cliente de la aerolínea, y todo fue captado para las redes sociales. "Como cuando Jason Momoa es tu auxiliar de vuelo", escribió un usuario en Tiktok. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jason Momoa Jason Momoa | Credit: Jason Momoa/Instagram El protagonista de Aquaman, documentó el significativo momento en cuenta de Instagram. "Tempranito. Será un buen día. Voy a casa a Hawaii con los bebés, y vamos a hacer algo súper cool, muy cool, algo de cómo todo empezó", expresó en un vídeo publicado en sus redes sociales, refiriéndose a sus hijos Lola Iolani, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13. En el vídeo, el actor explicó la idea detrás de su marca de agua, asegurando que la creo justamente en un vuelo de la aerolínea. "La idea de crear @Mananalu.water me llegó durante un vuelo. Estoy agradecido por su apoyo y es un honor que Hawaiian Airlines sea la primera aerolínea en asociarse con Mananalu", escribió. "Tenemos una misión de acabar con las botellas de un solo uso. Beban uno, removemos uno – Por cada botella de Mananalu que se venda, removeremos una botella de plástico del océano. Hemos removido 3 millones de botellas de plástico del océano este año. No paren las olas para salvar nuestro hermoso planeta. ¡Aloha!". En junio, el actor fue nombrado defensor de la vida debajo del agua en la conferencia oceánica en Portugal, de acuerdo a People.

