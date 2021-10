El actor Jason Momoa da positivo al coronavirus mientras grababa la nueva película de Aquaman El actor Jason Momoa tendrá que tomar una pausa de la grabación de la película Aquaman and The Lost Kingdom tras enfermarse de coronavirus. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Jason Momoa tuvo que abandonar el set de su nueva película Aquaman and The Lost Kingdom tras dar positivo al coronavirus. El histrión de 42 años estaba grabando la película en el Reino Unido y ha estado en aislamiento, en cuarentena, desde que se enteró de su diagnóstico, reportó The Sun. "Jason está bien afortunadamente y está en aislamiento después de obtener un resultado positivo. Pero es un verdadero dolor de cabeza para los jefes de la película, quienes ahora tienen que preocuparse por tener que atrasar su apretada agenda de filmación", dijo una fuente a este diario. Esta fuente añadió que la salud y el bienestar del resto del elenco y los que trabajan en esta producción es "lo más importante" y todos se hacen pruebas de Covid-19 frecuentemente. Se espera que puedan seguir grabando escenas de la película sin el protagonista hasta que Momoa pueda reintegrarse al proyecto. "Todos le desean una pronta recuperación y esperan tenerlo pronto de vuelta en el set", declaró esta fuente a The Sun. Jason Momoa Credit: (Speed Media/Icon Sportswire via Getty Images) Por ahora el carismático actor —conocido también por sus personajes en Dune, The Crow y en la popular serie Game of Thrones— no se ha pronunciado sobre su diagnóstico de coronavirus en sus redes sociales. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

