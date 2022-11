Revelan cómo y dónde fue la muerte de la estrella de Power Rangers Jason David Frank Ya se conoce cómo la estrella de Power Rangers Jason David Frank se quitó la vida tras discutir con su esposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jason David Frank Jason David Frank | Credit: Gilbert Carrasquillo/Getty Images Mucha conmoción ha causado la muerte de la estrella de Power Rangers Jason David Frank de manera repentina a sus 49 años. Ahora no solo se ha confirmado que la muerte se trató de un suicidio, sino que se conoce cómo fue y lo que sucedió en las horas previas a que el actor se quitara la vida. Según dijeron fuentes policiales al medio TMZ, Jason y su esposa Tammie se registraron en un hotel de Texas el viernes. La pareja, que estaba en medio de un divorcio, tenían habitaciones separadas, pero en algún momento tuvieron una discusión en la habitación de Tammie. Jason David Frank Jason David Frank | Credit: Paul Warner/Getty Images Las autoridades contaron que en medio de la discusión "se llamó a los empleados para calmar las cosas y se restableció la paz". Las fuentes además dijeron que en algún momento, ya sea el viernes por la noche o muy temprano el sábado, los dos tuvieron otra discusión y Jason dejó a Tammie fuera de su habitación. Sobre las 5 a.m. del sábado, Tammie llamó a la policía porque estaba preocupada por su seguridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando los oficiales no pudieron ponerse en contacto con Jason, la gerencia del hotel los dejó entrar a la habitación y descubrieron que el actor se había ahorcado en el baño. Ante la terrible pérdida, su esposa le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales: "La pérdida de mi alma gemela. ¡Jason, no puedo seguir sin ti! ¡Eres mi mundo!", escribió en Instagram. "Sí, tuvimos nuestras luchas como cualquier matrimonio. Pero hace meses ambos acordamos que valía la pena salvarlo. Conversaciones profundas, vulnerabilidad, perdón de ambas partes. Estoy profundamente perdida, herida y completamente destruida. Perdí a mi único y verdadero amor . Soy tu "polvorita" para siempre, bebé… hasta que estemos juntos de nuevo 💔".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Revelan cómo y dónde fue la muerte de la estrella de Power Rangers Jason David Frank

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.