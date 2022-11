Muere el actor Jason David Frank a los 49 años tras cometer suicidio El intérprete de uno de los superhéroes de los famosos Power Rangers, deja 4 hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Jason David Frank, uno de los originales Power Rangers, ha fallecido a los 49 años en Texas, tal y como ha informado en exclusiva TMZ. Noticia que también ha confirmado su representante, Justine Hunt. Dicho medio aseguraba que fuentes cercanas al intérprete informaron de que su muerte había sido resultado de un suicido. Jason David Frank Jason David Frank | Credit: (Photo by Shirlaine Forrest/WireImage) Jason era internacionalmente conocido como Tommy Oliver, el icónico personaje de la mítica serie y películas que encarnó durante décadas. Aunque comenzó siendo el Power Ranger verde en la primera temporada, también lució los trajes rojo, negro y blanco. Walter Emanuel Jones, uno de sus amigos y también compañero en la saga de superhéroes le dedicó unas emotivas palabras al conocer la noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me lo puedo creer. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia", escribía Jones dándole su último adiós. Su representante ha pedido respeto en estos momentos en un comunicado a TMZ. "Por favor, respeten la privacidad de su familia y amigos durante este duro momento en el que estamos asumiendo la partida de un ser humano tan fantástico. Amaba mucho a su familia, amigos y fans. Le echaremos de menos", resaltó Hunt. A Jason, también dueño de un dojo de artes marciales, le sobreviven 4 hijos.

