Ex Britney Spears es arrestado por acoso Uno de los exesposos de Britney Spears ya se encuentra en una prisión estadounidense por cometer el presunto delito de acoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2004, Britney Spears tuvo una boda sorpresa, en Las Vegas, Nevada, con un amigo de la infancia de nombre Jason Alexander. Ese matrimonio duró solamente 55 horas y fue anulado por "incompatibilidad", según se reportó en aquel momento. Este hombre, el miércoles 2 de agosto de 2023, ha sido arrestado en Tennessee por el supuesto delito de acoso a una persona de la que, hasta el momento, se desconoce su identidad según dio a conocer el medio estadounidense TMZ. No es la primera vez que Alexander tiene problemas de este tipo; de hecho, irrumpió en la vivienda de Spears cuando estaba por llevarse a cabo su boda con el coreógrafo Sam Asghari. Tras ser visto en el jardín de la cantante, su equipo de seguridad actuó de inmediato y lo detuvieron para, posteriormente, entregarlo a la policía. Para evitar ir a prisión, el exmarido de la intérprete de "Toxic", quien portaba un arma cuando merodeaba el lugar, tuvo que pagar una fianza de 95,000 dólares. Si bien al principio se declaró no culpable de los cargos de allanamiento de morada y agresión, después, según dio a conocer la revista estadounidense Rolling Stone, está persona aceptó un acuerdo de culpabilidad por el acto de acoso. Britney Spears Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Britney Spears me ha invitado aquí. Es mi esposa, mi única esposa. La casan contra su voluntad y vengo a impedir la boda", mencionó en aquella ocasión en un directo de Instagram y momentos antes de ser detenido por los guardaespaldas de la famosa. Jason Alexander ex de Britney Spears Credit: Enos Solomon/FilmMagic/Getty Images Meses después de este suceso Jason Alexander, fue nuevamente fue detenido por un presunto robo de joyas. Hasta el momento se desconoce si deberá pagar alguna fianza para salir o será llevado a un tribunal. Por su parte, Britney Spears, quien hace un tiempo reveló que tiene que lidiar con una serie de padecimientos a causa de falta de oxigenación en el cerebro, no se ha pronunciado al respecto y continúa con sus compromisos personales y profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex Britney Spears es arrestado por acoso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.