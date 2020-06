Muere Pau Donés, vocalista de Jarabe de palo El cantante catalán tenía 53 años y perdió su larga batalla contra el cáncer de colon. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El vocalista de la banda española Jarabe de palo, Pau Donés, falleció este martes a sus 53 años después de una larga batalla contra el cáncer. Así lo anunció su familia en un comunicado publicado en redes sociales. En el mismo agradecieron al personal médico que trató a Donés por casi cinco años; el cantante fue diagnosticado con cáncer de colon en agosto del 2015. "Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles", solicitó la familia del artista en la cuenta de Instagram de la banda. En esa misma cuenta anunciaron a mediados de mayo el lanzamiento de su nuevo álbum Tragas o escupes. El grupo de rock en español saltó a la fama a mediados de los años 90 con exitosas canciones como “Depende” o “La flaca”. Desde que se le detectó cáncer a su vocalista, sus giras y presentaciones habían sido intermitentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una operación y la quimioterapia que la siguió obligaron a Donés a cancelar su gira en España y Latinoamérica en el 2015, pero en la primavera del 2016 anunció que estaba "limpio". Menos de un año después, en febrero del 2017, tuvo un recaída, según informó la BBC. Desde que Donés anunció su diagnóstico se convirtió en una figura inspiradora en Cataluña y toda España por su lucha, así como por ayudar a recaudar fondos para investigaciones sobre el cáncer en su país. Siempre influenciado por ritmos latinos —y también por el flamenco y la rumba de su tierra natal— Donés grabó 14 discos con Jarabe de palo a lo largo de 22 años.

