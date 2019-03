El multimillonario ex de Janet Jackson la sorprendió enviándole 100 rosas... ¿Reconciliación a la vista? Wissam Al Mana sorprendió a su expareja Janet Jackson con un centenar de rosas por el día de su cumpleaños. ¿Reconciliación a la vista? Celeste Rodas de Juárez Si bien había dudas sobre si la separación de Janet Jackson de su aún esposo Wissam Al Mana había sido amistosa, el último gesto del magnate con la cantante tiene a todo el mundo hablando. Resulta que, muy cariñoso, le acaba de enviar 100 rosas rojas. Entertainment Tonight informó que Al Mana, de 42 años, le envió a este regalo con motivo del cumpleaños número 51 de la hermana de Michael Jackson, que fue el martes. Según el programa, una fuente cercana a la pareja le dijo que se llevan muy bien. “Janet y su marido están separados, pero mantiene un amor mutuo y se admiran el uno al otro”, resaltó la fuente A pesar de que negó que hubiera indicios de una reconciliación en el futuro próximo, también advirtió que “nunca hay que decir nunca”. Gennadi Avramenko/Epsilon/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace poco más de dos semanas, la intérprete de Unbreakable anunció sus planes de divorciarse del padre de su hija Eissa, lo que dejó a medio mundo boquiabierto pues se habían convertido en padres hace apenas tres meses. Si hay finalmente una reconciliación, la expareja puede que se ahorre una fortuna en abogados si acaban en un pleito. De acuerdo al diario español El País, Jackson tiene una fortuna que podría alcanzar los $250 millones gracias a sus tres décadas de éxitos en el mundo del entretenimiento. Pero su cuenta bancaria empalidece comparada a la de Al Mana, uno de los hombres más ricos de Oriente Medio, cuya fortuna se calcula que rebasa los $1,000 millones. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

